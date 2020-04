Merken Gemerkt

Merken

24.04.2020

Continental beim German Design Award 2020 mehrfach ausgezeichnet Design und Styling

Continental war beim German Design Award mit zwei Auszeichnungen doppelt erfolgreich: Die funktionalen Oberflächen Morphing Controls wurden als „Winner“ in der Kategorie „Excellent Product Design“ ausgezeichnet. In der gleichen Kategorie hat das Technologieunternehmen eine weitere Auszeichnung als „Winner“ für seine Display-Lösung Curved Plastic Lens Display erzielt.

„Dass der Rat für Formgebung die Qualität unserer Design- und Entwicklungsleistung anerkannt hat, freut uns sehr. Die Auszeichnungen bestärken uns darin, unsere Lösungen kontinuierlich weiter zu entwickeln, um die Benutzererfahrung zu verbessern,“ sagt Dr. Frank Rabe, Leiter der Geschäftseinheit Human Machine Interface bei Continental.

Beleuchtete Tasten treten hervor, sobald sich die Hand des Fahrers der Oberfläche nähert © Continental

Morphing Controls ermöglichen funktionale Oberflächen

Aus der eleganten Oberfläche einer Armaturentafel treten beleuchtete Tasten hervor, sobald sich die Hand des Fahrers der Oberfläche nähert. Wo gerade noch glattes Kunstleder für eine aufgeräumte, edle Optik sorgte, leuchten nun dreidimensionale Tasten. Hat der Fahrer die gewünschte Taste erfolgreich betätigt, spürt er zur Bestätigung einen kurzen Impuls. Sobald er seine Hand zurückzieht, verschwinden die Tasten wieder spurlos hinter der Oberfläche. Mit diesen Gestalt annehmenden Bedienelementen Morphing Controls erfüllt Continental eine bisher oft widersprüchliche Anforderung der Mensch-Maschine-Interaktion im Fahrzeuginneren: mit so wenig Tasten wie möglich, so viele Funktion so leicht bedienbar zu machen wie möglich.

Multi-Display-System Curved Plastic Lens Display

Die integrierte Display-Lösung Curved Plastic Lens Display demonstriert den nächsten Evolutionsschritt für großformatige Interaktionsflächen zwischen Fahrzeug und Fahrern sowie Passagieren. Kleine Krümmungsradien in Kombination mit topographischen Oberflächenelementen verbessern die Nutzererfahrung von Multi-Display-Systemen im Fahrzeug erheblich und bieten eine neue Ebene der Designflexibilität. Im Gegensatz zu ähnlichen Lösungen aus Glas, bietet das auf Kunststoff basierende System von Continental mehrere Vorteile wie die Integrationsmöglichkeit von topographischen Oberflächenelementen oder neuartige Freiheitsgrade durch gedruckte und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Zudem eignet sich das Curved Plastic Lens System auch durch eine hohe Kosteneffizienz gerade für großvolumige Fahrzeugmodelle.

German Design Award

Der German Design Award ist der internationale Designpreis des Rat für Formgebung. Sein Ziel: einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Jährlich werden daher hochkarätige Einreichungen aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert, die alle auf ihre Art wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind. Der German Design Award ist in die Segmente „Excellent Product Design“, „Excellent Communications Design“ und „Excellent Architecture“ gegliedert. Die Jury des German Design Award setzt sich aus Designkennern aus Wirtschaft, Lehre und Wissenschaft sowie der Gestaltungsindustrie zusammen. Der Rat für Formgebung hat den German Design Award am 7. Februar in Frankfurt verliehen.