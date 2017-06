Merken Gemerkt

26.06.2017

Multi-Kamera-System für bessere Sicht nach hinten

Gentex hat ein neues System für die Sicht nach hinten vorgestellt. Das System besteht aus drei Kameras, die die jeweiligen Bilder aus der rückwärtigen Sicht und der Seitenansicht auf ein im Innenspiegel integriertes Videodisplay streamen.

Die Kameras für die Seitenansicht sind in verkleinerten Außenspiegeln untergebracht. Die dritte nach hinten gerichtete Kamera befindet sich in der Haifischantenne auf dem Wagendach. Die Bildaufnahmen der beiden Außenkameras und der Dachkamera werden in Mehrfachansichten auf ein im Innenspiegel integriertes Videodisplay klar und deutlich wiedergegeben. Der Fahrer profitiert nach Angaben von Gentex so von noch mehr Sicherheit und Komfort, die der automatisch abblendbare Innenspiegel so schon mit sich bringt. Je nach Kundenanforderung wird das System individuell, kostengünstig und als optionale Funktion angeboten.

Sollte der Videomodus durch Wetterbedingungen oder einen Systemfehler doch einmal ausfallen, dienen die Außen-und Innenspiegel in ihrer Standardfunktion als Back-Up-Lösung. Der Fahrer kann je nach Bedarf zwischen Video- und Spiegelmodus oder auch beidem wählen. Darüber hinaus bedeuten die verkleinerten Spiegel für Automobilhersteller Gewichtseinsparungen. Das Multi-Kamera-System erfüllt außerdem weltweit die unterschiedlichen, rechtlichen Sichtfeldanforderungen, da verschiedene Arten von flachem und gewölbtem Glas in Kombination mit einfachen Abänderungen der Bildanzeigen verwendet werden können.

Die Bildaufnahmen werden an den dualen Display-Spiegel gestreamt, der entweder im standardmäßigen, automatisch abblendbaren Spiegelmodus oder eben im Videomodus funktioniert. Im Videomodus kann der Fahrer zwischen verschiedenen Ansichten wählen, die die Aufnahmen der drei Kameras entweder zusammengefasst anzeigen oder separat und einzeln mit Weitwinkelformat wiedergeben. Die Multi-Kamera-Lösung kann auch mit dem Tote-Winkel-Warnsystem zusammenarbeiten.

www.gentex.de