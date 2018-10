Merken Gemerkt

17.10.2018

Batterietester für versiegelte Blei-Säure-Batterien Messen & Testen

Die B+K Precision Batterietester BK600B/BK601B und BK603B (Vertrieb: Meilhaus) erlauben das Prüfen von SLA Batterien (Sealed Lead Acid/versiegelte Blei-Säure-Batterien). Durch die Charakterisierung der Akku-Reaktion auf einen Lastwiderstand ermitteln und zeigen die Geräte die verbleibende Akku-Kapazität. All diese Faktoren werden als Indikator für die "Akku-Gesundheit" analysiert.

Beim Modell BK603B handelt es sich um eine erweiterte Version mit zusätzlichen Funktionen und USB. Alle Modelle funktionieren unabhängig von externen Stromquellen, die Versorgung geschieht durch die zu testenden Batterien.

Die Batterietester arbeiten mit Kelvin-Klemmen und zeichnen sich laut Anbieter außerdem durch ihr robustes Aluminium-Gehäuse und die griffigen Gummi-Taster aus. Die Batterietester testen 6-V- (nur BK601B und BK603B) und 12-V-Batterien vom Typ SLA und liefern die Messergebnisse innerhalb weniger Sekunden. Die Ergebnisse beinhalten Informationen zum Ladezustand (State of Charge/SOC), zur offenen Klemmen- und Lastspannung und zum Batterie-Innenwiderstand (IR) der Prüflinge.

Mit dem Modell BK603B lassen sich zusätzlich Ladestromtests mit offener Klemmen- und Last-Spannung sowie DC-Last-Tests durchführen. Das Modell BK603B beinhaltet außerdem eine Computer-Software, mit deren Hilfe Test-Konfigurationen im Voraus bestimmt werden können. Weiterhin speichert das Modell BK603B über einen Record-Modus Messdaten von bis zu 50 Prüflingen. Die gespeicherten Daten umfassen nicht nur die erfassen Werte, sondern auch Information zu Testtag, Testzeitpunkt, Name, Standort des Panels und Systemtyp. Schließlich verfügt das BK603B auch über austauschbare Test-Leitungen. Die Ah-Bereiche der Batterietester unterscheiden sich je nach Modell und messen folgende Größen: 7, 12, 24, 42, 65, 100 Ah (Modell BK600B), 5...100 in 1-Ah-Schritten (Modell BK601B), 1...100 in 1-Ah-Schritten (BK603B).

