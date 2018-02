Merken Gemerkt

09.02.2018

Strategische Partnerschaft von ON Semiconductor mit Audi Kooperation

ON Semiconductor und Audi haben eine strategische Partnerschaft im Rahmen des Progressive SemiConductor Program (PSCP) vereinbart. Das Programm soll Innovation und Qualität fördern und neue Technologien frühzeitig für Audi Fahrzeuge verfügbar machen.

Neuerungen im Automotive-Bereich werden zunehmend durch Halbleiter Lösungen erzielt - ein Trend der sich aufgrund der fortschreitenden Elektrifizierung des Antriebsstrangs sowie der Weiterentwicklung der Fahrerassistenzsysteme (ADAS) in Richtung autonomes Fahren weiter fortsetzen wird. Zusätzlich steigt auch die Anzahl an Halbleitern im Fahrzeug bedingt durch Komfortfunktionen, Infotainment und Connectivity weiter an.

Das PSCP

Audi will mit dem Progressive SemiConductor Program seine Kernkompetenz im Halbleiterbereich entwickeln. Das Programm ist darauf ausgelegt, neue Halbleitertechnologien in Fahrzeugen schnell verfügbar zu machen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Ziel des Programms ist es, Fortschritte auf dem Gebiet der Mikroelektronik effektiver auf das Auto zu übertragen. Ein wichtiger Teil davon ist, in direktem Kontakt mit den Halbleiterherstellern zu stehen und mit ihnen an gemeinsamen Entwicklungen zu arbeiten.

Die Einführung von Halbleiterprogrammen und -standards in Zusammenarbeit mit den Herstellern ist ein Ansatz, der helfen soll, ein gegenseitiges Verständnis von neuen Technologien und Qualitätsanforderungen zu entwickeln.

ON Semiconductor ist ein Anbieter in den Bereichen Bildsensoren, Power Management und Connectivity für automatisierte Fahrsysteme. Mit seinem Portfolio an Komponenten für Leistungselektronik, darunter Module und SiC/GaN Wide Bandgap Produkte, ermöglicht das Unternehmen die Entwicklung effizienter Elektrofahrzeuge (EV) und Hybrid-Elektrofahrzeuge, die sicher und intelligent sind und weite Strecken pro Ladezyklus zurücklegen.

