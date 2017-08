Merken Gemerkt

29.08.2017

Partnerschaft von AVL und PDTec

AVL List, ein Anbieter von Entwicklungsleistungen, Simulation und Prüftechnik von Antriebssystemen, und PDTec, ein Anbieter von Software und Services für das Datenmanagement im Engineering sowie für das Simulationsdatenmanagement, haben eine Partnerschaft vereinbart. In deren Rahmen wird AVL die Datenmanagementplattform ice.NET von PDTec einsetzen, um darauf aufbauend ein Modelldatenverwaltungs-System für die Simulationsprodukte Model.CONNECT, CRUISE M, FIRE M und EXCITE anzubieten und weltweit zu vermarkten.

Die PDTec AG mit Hauptsitz in Karlsruhe, Deutschland, ist ein Anbieter von Software und Services für das Datenmanagement in den Bereichen Engineering und Simulation. Die von PDTec angebotene Software SimData Manager, Collaboration Portal, CAD Portal und ice.NET werden unter anderem in der Automobilindustrie eingesetzt. AVL ist ein unabhängiges Unternehmen für die Entwicklung, Simulation und das Testen von Antriebssystemen (Hybrid, Verbrennungsmotoren, Getriebe, Elektromotoren, Batterien und Software) für PKW, Nutzfahrzeuge und Großmotoren. Die Firma beschäftigt weltweit über 8.600 Mitarbeiter. 2016 betrug der Umsatz 1,4 Milliarden Euro.

„AVL wird ihren Kunden eine leistungsfähige, umfassende und robuste Lösung zur Verwaltung von Simulationsmodellen auf System- und Komponentenebene anbieten. Wir sehen in der Partnerschaft mit PDTec eine hervorragende Möglichkeit, um auf die etablierte und bewährte Technologie von ice.NET aufzusetzen. So konnten wir in kürzester Zeit ein Modelldatenverwaltungs-System für unsere Simulationsprodukte Model.CONNECT und CRUISE M realisieren. In weiterer Folge wird die Lösung auch für die Simulationsprodukte FIRE M und EXCITE verfügbar sein“, erklärt Jürgen Krasser, Entwicklungsleiter Software bei AVL.

PDTec sieht in dieser Partnerschaft einen wichtigen Meilenstein des Unternehmens in der konsequenten Umsetzung seiner Partnerstrategie. „Wir freuen uns, dass die AVL-Kunden schon sehr bald ein Datenmanagement-System in ihrer gewohnten Simulationsumgebung einsetzen können,“ sagt Albrecht Pfaff, Vertriebsvorstand der PDTec AG.

