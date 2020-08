Merken Gemerkt

24.08.2020

Marcus Ganguin ist neuer Geschäftsführer bei Expleo Personalie

Marcus Ganguin (52) leitet künftig den Bereich Automotive & Transportation bei Expleo Deutschland.

Als neuer Geschäftsführer ist er für den Ausbau und das weitere Wachstum von Expleo im Automobil- und Transportation-Segment (Schienenverkehr) verantwortlich.

Marcus Ganguin, neuer Geschäftsführer bei Expleo. (© Expleo)

„Expleo besitzt einen herausragenden Ruf, und ich freue mich auf die neue Aufgabe. Unsere integrierten Engineering-, Qualitäts- und IT-Kompetenzen ermöglichen einzigartige End-2-End-Lösungen für die neuen Herausforderungen von Automotive- und Transportation-Kunden. Dieses Angebot möchte ich gemeinsam mit meinen nationalen und internationalen Teams in Deutschland und Europa, aber auch mit unseren globalen Exzellenzzentren in Indien, Rumänien und Ägypten weiter ausbauen und bei Kunden wie Partnern fest verankern“, so Marcus Ganguin, Geschäftsführer Expleo Automotive & Transportation Deutschland.

Der Weg zur Expleo führte Marcus Ganguin über leitende Vertriebs- und Managementpositionen in Unternehmen wie Siemens VDO, Continental, Bertrandt und zuletzt Elektrobit.

www.expleogroup.com