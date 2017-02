Merken Gemerkt

24.02.2017

Kontaktlose Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Durch den steigenden Absatz von Elektrofahrzeugen bemühen sich Automobilhersteller verstärkt um eine vereinfachte Ladeinfrastruktur. WiTricity, Branchenpionier im Bereich kontaktloses Laden, und Nissan, führender Hersteller von Elektrofahrzeugen, kooperieren und treiben die Einführung von kontaktlosen Ladestationen für Elektrofahrzeuge voran.

Das kontaktlose Ladesystem DRIVE von WiTricity setzt ein Ladepad ein, das auf oder unter der Parkfläche positioniert wird. Die patentierte Magnetic-Resonance-Technologie versorgt das darüber geparkte Fahrzeug mit Energie, ohne dass Kabel oder bewegliche Teile nötig sind. DRIVE verfügt über eine hohe Effizienz und Ladegeschwindigkeit und kann jeglichen Fahrzeugtyp laden – vom Sportwagen mit niedriger Bodenfreiheit bis hin zum SUV mit sehr hoher Bodenfreiheit.

Nissan hat genau wie andere Fahrzeughersteller erkannt, dass die Interoperabilität ein entscheidender Faktor für die Vereinfachung des Ladevorgangs von Elektrofahrzeugen und damit auch für deren Akzeptanz ist. Interoperabilität stellt sicher, dass Fahrzeugbesitzer ihr Auto an jeder Ladestation laden können – unabhängig von der Art und Größe des Fahrzeugs. Gemeinsam mit WiTricity arbeitet Nissan daran, dass Ladesysteme in Zukunft bieten, was Verbraucher erwarten: hohe Interoperabilität, Benutzerfreundlichkeit und Effizienz bieten.

„Nissan glaubt, dass Verbraucher Elektrofahrzeuge durch drahtlose Ladesysteme besser akzeptieren werden“, erklärt Kazuo Yajima, Alliance Global Director für Elektro- und Hybridmotoren bei Nissan. „Wir freuen uns sehr darüber, mit einem Technologieexperten wie WiTricitiy an einer verbesserten Interoperabilität, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zu arbeiten.“

„Wir kooperieren mit Nissan, um das kontaktlose Laden von Elektrofahrzeugen voranzubringen und der Branche eine interoperable Zukunft zu ermöglichen“, erklärt Alex Gruzen, CEO von WiTricity. „Um die Zukunft elektrischer, gemeinsam genutzter und autonomer Fortbewegungsmittel gestalten zu können, brauchen wir eine kontaktlose Ladelösung, die für alle Fahrzeuge funktioniert. Wir sind sehr froh mit Nissan an einem globalen kontaktlosen LadeÖkosystems zu arbeiten.“

witricity.com

www.nissan.de