25.07.2018

BYTON nutzt BlackBerry QNX SDP 7.0 und Hypervisor 2.0-Software Lizenz-Vereinbarung

BYTON entschied sich für BlackBerry als Basis seiner In-Car-Experience, da es sicherheitskritische von nicht sicherheitskritischen Systemen trennen und isolieren kann, so dass diese jederzeit sicher betrieben werden können. Als Teil der Vereinbarung wird BlackBerry seine QNX-Technologie an BYTON lizensieren, einschließlich des Echtzeitbetriebssystems QNX SDP 7.0 und der Hypervisor 2.0-Software.

© BlackBerry

Auf der CES 2018 in Las Vegas hat BYTON sein Konzeptfahrzeug M-Byte vorgestellt und angekündigt, eine Reihe intelligenter Premium-Elektroautos der autonomen Fahrzeugstufe 3 und 4 für den chinesischen, amerikanischen und europäischen Markt zu entwickeln. Der Verkaufsstart in China ist für 2019 geplant, in den USA und Europa für 2020.

Als Anbieter von sicherheitszertifizierter, sicherer und zuverlässiger Software für die Automobilindustrie bietet BlackBerry OEMs Technologien zum Schutz von Hardware, Software, Anwendungen und End-to-End-Systemen vor Cyberattacken. BlackBerry ist z.B. Kooperationen mit Baidu, Delphi, Denso, NVIDIA, Qualcomm, Visteon, Jaguar Land Rover eingegangen.

