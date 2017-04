Merken Gemerkt

24.04.2017

BTC-Niederlassung in China

Die BTC Business Technology Consulting AG weitet mit der Gründung einer Niederlassung in China ihre Asienaktivitäten aus. Die 100-prozentige BTC-Tochter BTC Software Technology (Shanghai) Co. Ltd. hat nun die operativen Geschäfte aufgenommen.

Als chinesische Vertriebs- und Supportgesellschaft wird die BTC Software Technology vor allem den Energie- und den Automobilmarkt intensiv angehen. Der Automobilmarkt mit starkem Fokus auf Elektromobilität ist der Zielmarkt der BTC Embedded Systems AG in China. Das BTC-Tochterunternehmen hat bereits chinesische Kunden und Partner, die die Test-Software der Oldenburger einsetzen. Hans Jürgen Holberg, Chief Sales Officer (CSO) im Vorstand der BTC Embedded Systems und Legal Representative der neuen Gesellschaft ist sich sicher: "Der chinesische Markt hat ein riesiges Potenzial für den Absatz unserer Software-Testprodukte, mit denen wir den Ausbau der E-Mobility in China unterstützen können."

www.btc-es.de