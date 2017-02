Merken Gemerkt

Merken

21.02.2017

Vector Informatik übernimmt US-amerikanische Vector Software, Inc.

Mit Wirkung zum 18. Januar 2017 hat Vector Informatik GmbH die amerikanische Vector Software, Inc. zu 100% übernommen.

Das US-Unternehmen Vector Software ist auf das automatisierte Testen eingebetteter Software spezialisiert und bedient in diesem Bereich diverse Branchen.Vector Informatik verfügt über langjährige Erfahrung als Anbieter von Lösungen zur Durchführung von Tests auf System- und Funktionsebene bei automotive Steuergeräten und verteilten eingebetteten Systemen.

Mit der Übernahme des US-Unternehmens erweitert Vector Informatik das Portfolio angebotener Testlösungen nun zusätzlich durch die Einbindung von „VectorCAST“, einer codebasierten Testplattform für Embedded-Software. VectorCAST kommt in der Verifizierung von Software mit hohen Anforderungen hinsichtlich Qualität und Sicherheit vielfach zum Einsatz. Des Weiteren stärkt die Übernahme auch die Marktposition von Vector Informatik in anderen Branchen über die Automobilindustrie hinaus. Vector ist für seine Kunden ein zuverlässiger, global agierender Anbieter einer integrierten Komplettlösung aus einer Hand für die Verifizierung und Validierung eingebetteter Systeme in den Bereichen Automotive, Luftfahrtelektronik sowie in anderen Branchen mit hohem Bedarf an Sicherheit und Validierung.



Der Vertrieb und die Entwicklung von VectorCAST mit mehr als 90 Beschäftigten werden auch als Unternehmensbereich von Vector Informatik von der bisherigen Zentrale in East Greenwich im US-Bundesstaat Rhode Island aus geleitet. Der Unternehmensbereich wird von John Paliotta als Managing Director und Chief Technology Officer sowie von Mats Larsson als Vice President Sales, Marketing & Operations geführt. Paliotta war 1990 Mitbegründer von Vector Software. Larsson trat 2002 in die Vector Informatik ein. Zuletzt verantwortete er die Gründung der Vector Niederlassung in Brasilien.





Die finanziellen Details der Übernahme bleiben vertraulich.

www.vector.com

www.vectorcast.com