15.01.2019

ZF zeichnet VOIT aus Award

Insgesamt sieben Unternehmen aus Europa, Asien und Nordamerika, darunter die saarländische VOIT Automotive, sind die Sieger der diesjährigen ZF Supplier Awards. Sie wurden im Dezember 2018 in vier Kategorien Digitalisierung, Innovation, Produktionsmaterial und Nicht-Produktionsmaterial für ihre exzellenten Leistungen ausgezeichnet.

Das Management der ZF Friedrichshafen AG (links CEO Wolf-Henning Scheider) freut sich mit der Führung von VOIT Automotive über die Auszeichnung. © ZF Friedrichshafen AG

Gemeinsam mit einem asiatischen Stahlunternehmen und der Shell Deutschland Schmierstoff bekam VOIT die Auszeichnung in der Kategorie „Produktionsmaterial“. Die in St. Ingbert ansässige VOIT Automotive mit ihren Sparten Aluminium-Druckguss und Umformtechnik beliefert ZF seit 1995 mit Getriebekomponenten, etwa für das Achtgang-Automatgetriebe von ZF.

VOIT ist für ZF nicht nur ein starker Lieferant für Getriebeteile. Ausgezeichnet wurde das Unternehmen gleichermaßen auch als strategischer Partner für das erfolgreiche Management und seine unermüdliche Arbeit zur Verbesserung der Kostenposition des gemeinsamen Joint Ventures. Seit Januar 2017 betreiben ZF und VOIT gemeinsam die französische Fonderie Lorraine, unter Mehrheitsbeteiligung und Technologieführerschaft der VOIT Automotive.

Kostenwettbewerbsfähigkeit und innovative Lösungen

„VOIT hat die Umwandlung des Werks Fonderie Lorraine von einem produktionsorientierten ZF-Werk in ein markt- und kostenorientiertes Unternehmen nachdrücklich geformt. In unserer Kunden-Lieferanten-Beziehung unterstützt VOIT das Bedürfnis von ZF nach Kostenwettbewerbsfähigkeit und innovativen Lösungen.“, so der Laudator Christian Wolf von ZF. Als Industrial Leader der Fonderie Lorraine in Frankreich und mit der jüngsten Entscheidung, den Produktionsstandort Polen erneut auszuweiten, wurde ein wichtiger strategischer Schritt in Richtung Kostenführerschaft getan.

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, die wir in der Unternehmensgruppe gemeinsam erreicht haben. Die Kollegen an allen Standorten arbeiten tagtäglich sehr hart daran, in diesem schwierigen Markt unsere Produkte in erstklassiger Qualität zu wettbewerbsgerechten Preisen anbieten zu können. Unsere Powertrain-Komponenten für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Hybride und elektrische Antriebe sowie für Fahrerassistenzsysteme werden Dank unserer Kunden, den großen OEM und Zulieferern weltweit nicht ohne Grund in mehr als 250 Fahrzeugtypen verbaut. Wir bedanken uns daher sehr herzlich bei unserem Schlüsselkunden ZF für diese wichtige Würdigung und Auszeichnung.“, so Hendrik Otterbach, CFO der VOIT Automotive.

