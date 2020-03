Merken Gemerkt

17.03.2020

Vitesco Technologies gewinnt Großauftrag für E-Kat-Dieseltechnologie Abgasnachbehandlung

Vitesco Technologies, ein führender Anbieter im Bereich der Fahrzeugelektrifizierung sowie Antriebsparte von Continental, hat von einem europäischen Fahrzeughersteller einen Großauftrag zur Lieferung innovativer elektrischer Heizelemente für Dieselkatalysatoren bekommen. Diese E-Kat-Technologie mit dem Markennamen EMICAT wird in zwei 48-Volt hybridisierten Transporter-Modellen des Herstellers zum Einsatz kommen. Serienstart des Millionenauftrags ist für 2022 vorgesehen.

Mit der Möglichkeit, den Katalysator jederzeit schnell aufzuheizen, steigt der Gesamtwirkungsgrad der Abgasnachbehandlung. So werden die Fahrzeuge auf die extrem strenge künftige Abgasnorm Euro 7 vorbereitet. Der von Vitesco Technologies entwickelte E-Kat oder EMICAT ist eine Form der smarten Elektrifizierung für Verbrennungsmotoren. Der E-Kat dient dazu, die effektive Abgasnachbehandlung auch dann sicherzustellen, wenn das Abgas dafür eigentlich zu kalt ist. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn ein Dieselmotor im langsamen Stadtverkehr kaum noch Wärme produziert. Der 48-V-Strom für den E-Kat wird durch Rekuperation im Mild-Hybrid-System der Fahrzeuge gewonnen.

„Die Elektrifizierung der Fahrzeuge und die damit zur Verfügung stehende höhere elektrische Leistung unterstützt ganz klar emissionsreduzierende Innovationen – wie den EMICAT. Mit ihm wird eine robuste Abgasnachbehandlung unter allen Fahrbedingungen für extrem saubere, zukünftige Antriebe ermöglicht“, sagt Klaus Hau, Leiter der Business Unit Sensing & Actuation bei Vitesco Technologies. „Der E-Kat beseitigt eine entscheidende Schwachstelle bei den Real Driving Emissions, nämlich zu kalte Abgase. Der weltweit erste Serienanlauf des E-Kat bestätigt, welchen Stellenwert Emissionssicherheit in allen Fahrsituationen hat“.

Emissionssicherheit – auch wenn Kaltstart zum Normalfall wird

Der hohe Wirkungsgrad moderner Dieselmotoren hat zur Folge, dass der Motor in manchen Betriebssituationen kaum noch warm wird. Das ist prinzipiell erwünscht, denn Abwärme bedeutet weniger Effizienz. Allerdings lassen sich Abgasschadstoffe in einem Katalysator nur dann in harmlose Stoffe umwandeln, wenn das Abgas und damit die Katalysatoren ausreichend heiß sind. Vor allem im langsamen Innenstadtverkehr ist das oft nicht der Fall. Hier sind Bedingungen, die man früher nur beim Kaltstart kannte, inzwischen häufig. „Für die Einhaltung von strengen Abgasnormen ist das kritisch, da die weitaus meisten Schadstoffe eines Prüfzyklus in der Kaltstartphase freigesetzt werden“, erläutert Rolf Brück, Leiter Katalysatoren und Filter bei Vitesco Technologies. In den Transportern mit 48-V-Mild Hybrid Technik nutzt man den Strom aus der Rekuperation, um in solchen Situationen das Katalysatorsystem aufzuheizen. „Dann klappt auch die Abgasnachbehandlung zuverlässig“, so Brück weiter.

Gesamtsystem erfolgreich getestet im Forschungsfahrzeug

In einem eigenen Mild-Hybrid-Demonstrationsfahrzeug mit Dieselmotor hat Vitesco Technologies gezeugt, welche Wirkung der EMICAT mit seinen 4 kW Heizleistung haben kann: Im Super Clean Electrified Diesel Fahrzeug mit 48-V-System sanken die NOx-Emissionen im WLTP um 40 %, und der CO2-Ausstoß ging um 3 % zurück. Im extrem langsamen Zyklus „Traffic for London“ sank der NOx-Ausstoß sogar um 62 %. Im Super Clean Electrified Diesel erreicht die Abgasnachbehandlung 97 % Effizienz.

