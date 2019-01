Merken Gemerkt

28.01.2019

Vibracoustic liefert Drei-Kammer-Luftfedersystem für neuen Porsche Cayenne Fahrwerk

Um den Spagat zwischen sportlich, straffem Fahrwerk und dem an Reiselimousinen gestellten Fahrkomfort zu erhöhen, hat Vibracoustic erstmals schaltbare Luftfedern mit Dreikammerkonzept entwickelt. Durch Zu- und Abschalten einzelner Luftkammern können die Luftfedern je nach Fahrsituation auf vier verschiedene Steifigkeitsstufen eingestellt werden. Die adaptive Luftfederung mit Dreikammerkonzept ist für den neuen Porsche Cayenne optional erhältlich.

Drei-Kammer-Luftfedersystem von Vibracoustic für neuen Porsche Cayenne © Vibracoustic

Vibracoustic hat erstmals ein Luftfederkonzept mit drei einzelnen Luftkammern entwickelt, um den Anforderungen an Fahrdynamik als auch Fahrkomfort gerecht zu werden. Dazu können die Luftvolumen der Kammern je nach Fahrsituation flexibel kombiniert oder getrennt werden. Wenn alle Kammern miteinander verbunden sind, kann ein Höchstmaß an Komfort geboten werden, während bei Verwendung nur einer Kammer die maximale Steifigkeit für ein dynamisches und sportliches Fahrverhalten erreicht wird. In der aktuellen Lösung kann die Steifigkeit der Federn über vier Stufen – von sehr weich bis sehr dynamisch – nahezu verdoppelt werden.

Luftfedern werden immer beliebter, weil sie einen hohen Komfort bieten und das Fahrzeug unabhängig von Gewicht und Last auf einem konstanten Niveau halten. In höheren Fahrzeugklassen werden typischerweise Luftfedern an allen vier Rädern eingesetzt, da oft großer Wert auf hohen Komfort gelegt wird. Künftig wird Vibracoustic auch schaltbare Luftfedern mit Zweikammersystemen anbieten. Während diese Systeme nur zwei verschiedene Steifigkeitsstufen bieten können, ermöglicht die entsprechende Regelung auch eine effektive Wankstabilisierung. Damit will Vibracoustic auch den Kundenwünschen nach verbessertem Komfort und Fahrdynamik bei Mittelklassefahrzeugen gerecht werden.

