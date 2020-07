Merken Gemerkt

10.07.2020

Tenneco von General Motors als einer der Lieferanten des Jahres 2019 ausgezeichnet Award

Die Powertrain Unternehmenssparte von Tenneco Inc. gehört zu einem exklusiven Kreis von Zulieferern, die Ende Juni von General Motors (GM) im Rahmen einer virtuellen Zeremonie mit den „Supplier of the Year Awards“ ausgezeichnet wurden.

Die Unternehmenssparte Powertrain von Tenneco wurde von General Motors als einer der „Supplier of the Year 2019“ ausgezeichnet. © General Motors

Bei der Veranstaltung würdigte GM seine 116 besten Zulieferer aus 15 Ländern, die die hohen Anforderungen stets übertroffen und durch besondere Innovationen zum Erfolg von GM beigetragen haben. Die Preisverleihung war ursprünglich als Live-Veranstaltung im März geplant, wurde aber aufgrund der COVID-19-Pandemie verschoben.

Für Tenneco ist es die dritte Auszeichnung in Folge, davon zweimal für die Unternehmenssparte Powertrain. „Unsere Lieferanten spielen eine Schlüsselrolle dabei, unseren Kunden Produkte und Dienstleistungen in einer Qualität zur Verfügung zu stellen, wie sie sie erwarten - und diese preisgekrönten Zulieferer haben die Erwartungen weit übertroffen", sagt Shilpan Amin, GM Vice President, Global Purchasing and Supply Chain.

„Wir glauben, dass es zu diesem Zeitpunkt wichtig ist, unserer gesamten Zuliefererbasis für ihre Anstrengungen in den letzten Monaten zu danken, die Auswirkungen von COVID-19 abzumildern", fügt Amin hinzu. „So konnten wir nicht nur unseren Produktionsbetrieb sicher wieder aufnehmen, unsere Lieferanten spielten auch eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung unserer Initiativen zur Erhöhung des Angebots an Beatmungsgeräten und persönlicher Schutzausrüstung für Mitarbeiter an vorderster Front des Gesundheitswesens, um Leben zu retten und auch außerhalb unserer Einrichtungen Menschen zu schützen.“

Die Preisträger der "Lieferant des Jahres"-Auszeichnung wurden von einem globalen Team von GM-Führungskräften aus den Bereichen Einkauf, Technik, Qualität, Fertigung und Logistik bestimmt. Die Auswahl der Gewinner erfolgte auf der Grundlage von strengen Leistungskriterien in den Bereichen Produkteinkauf, globale Einkaufs- und Fertigungsdienstleistungen, Kundenbetreuung und Kundendienst sowie Logistik.

„Es ist eine Ehre für Tenneco, von einem weltweit führenden Industriepartner wie General Motors mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung gewürdigt zu werden. Das ist eine besondere Anerkennung für unsere 32.000 Powertrain-Teammitglieder auf der ganzen Welt, die täglich danach streben, hochwertige Antriebsstrangkomponenten zu produzieren und weiter zu verbessern", sagt Brian Kesseler, CEO von Tenneco. „Diese Auszeichnung bestätigt die starke Position von Tenneco Powertrain auf dem globalen Markt für Motorkomponenten und unterstreicht unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden weltweit, Innovationen zu entwickeln, die bestmögliche Kraftstoffeffizienz bieten, die strengsten Emissionsziele übertreffen und die Fahrzeugleistung verbessern.“

