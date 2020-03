Merken Gemerkt

25.03.2020

Stäubli Robotics: neuer Geschäftsführer

Der 43-jährige Ingenieur Peter Pühringer ist neuer Geschäftsführer von Stäubli Robotics Bayreuth.

Seit Anfang März ist Peter Pühringer neuer Geschäftsführer von Stäubli Robotics Bayreuth. Der 43-jährige Ingenieur trägt damit die Verantwortung für die Märkte Deutschland, Österreich und Skandinavien. Die offizielle Ernennung Pühringers zum Geschäftsführer ist ein konsequenter Schritt, hatte er doch die operative Leitung des Standorts Bayreuths als Division Manager bereits seit Mitte 2017 inne, allerdings bis dato unter der Geschäftsführerschaft von Gerald Vogt.

Peter Pühringer (© Stäubli)

Für Gerald Vogt soll dieser Schritt zu einer Entlastung von einer Doppelfunktion führen. Seit Mitte 2016 verantwortet er parallel zur Geschäftsführung in Bayreuth das weltweite Robotergeschäft vom Schweizer Firmenstammsitz aus. Der 50-jährige Diplom-Ingenieur und Dipl.-Betriebswirt kann sich nun auf seine globalen Aufgaben als Group Division Manager sowie auf seine Tätigkeiten in der Konzernleitung konzentrieren und weiß gleichzeitig den Standort Bayreuth in kompetenter Hand.

Gerald Vogt: „Es freut mich persönlich sehr, dass wir diese verantwortungsvolle Position aus den eigenen Reihen besetzen konnten. Mit Peter Pühringer übernimmt ein erfahrener Branchenkenner das Steuer in Bayreuth, der das Geschäft aufgrund seiner fünfzehnjährigen Firmenzugehörigkeit bestens kennt und Stäubli auch in konjunkturell schwierigen Zeiten erfolgreich führen kann.“