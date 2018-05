Merken Gemerkt

30.05.2018

REHAU erforscht Leuchtentechnologie im Rahmen von EU-Projekt Lichttechnik

Ultradünn, transparent und biegsam – diese Attribute zeichnen innovative OLED-Leuchten aus. Im Rahmen des europäischen Programmes Lyteus, mit insgesamt 14 Partnern, fungiert Polymerspezialist REHAU als sogenannter „Launching Customer“, sprich als Pilotkunde. Zusammen mit namhaften Unternehmen wie der AUDI AG, Pilkington und emde design unterstützt der Polymerspezialist mit seinem Know-how dabei, eine im Aufbau befindliche Pilotlinie an die Bedürfnisse von Markt und Kunde anzupassen. Ziel ist es, die innovative OLED-Leuchtentechnologie mittelfristig für Unternehmen jeder Größe verfügbar zu machen, um Produkte kosteneffizient und schnell zur Marktreife zu bringen. Unterstützt werden die Forschungsaktivitäten von der EU-Kommission durch die Photonics Public Private Partnership mit insgesamt 14 Millionen Euro.

Ob wie hier im Automobilbereich, in der Flugzeugindustrie oder in der Möbelbranche: Polymerspezialist REHAU sieht für die OLED-Technologie zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. © REHAU

„REHAU wagt sich mit diesem Projekt in den Markt der gedruckten Elektronik. Mit unserem Know-how in der Be- und Verarbeitung von Kunststoffen versuchen wir, OLED-Folien in Kantenbänder und Profile zu integrieren“, erklärt Dr.-Ing. Constanze Ranfeld, Corporate Research & Development / Advanced Technologies bei REHAU. Gelingt das Vorhaben, könnten diese Profile beispielsweise als Designhighlight Flugzeugkabinen zum Leuchten bringen. Darüber hinaus können die fortschrittlichen kunststoffbasierten und damit flexiblen OLED-Folien für zahlreiche Anwendungsfelder eingesetzt werden. Auch in der Automobilbranche sieht der Polymerspezialist Einsatzmöglichkeiten. Am Beispiel seines Technologieträgers Smart Backend demonstriert REHAU die neue Gestaltungsfreiheit. Am Fahrzeugheck wurden die Folien spiralförmig in die Leuchten integriert und damit ein einzigartiger optischer Effekt geschaffen. Die Integration von OLEDs in REHAU Produkte passt perfekt in die Firmenstrategie. Ziel des Unternehmens ist es, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln: Der Polymerspezialist investiert in innovative Technologien, um seinen Kunden qualitativ und technisch hochwertige Produkte liefern zu können.

Massenmarkttauglich ist die Technologie bedingt durch Preisintensität und eingeschränkte Verfügbarkeit aktuell allerdings noch nicht: „OLEDs können die Leuchten der Zukunft werden. Zunächst aber muss die Forschung weitergetrieben werden und der Preis sinken“, unterstreicht Ranfeld. Lyteus unterstützt Firmen dabei, diese Lücke zu schließen. Auch eine Integration in Fenster wäre vorstellbar. „Glasscheiben, die tagsüber transparent sind und abends den Raum erleuchten, sind aber Zukunftsmusik“, erklärt die Entwicklerin.

Der Polymerspezialist REHAU schafft nachhaltige Beiträge für die ökologischen und ökonomischen Herausforderungen von morgen. Über 20.000 hochqualifizierte Mitarbeiter rund um den Globus engagieren sich dafür. Ausgezeichnete Innovationen, modernste Fertigungstechnologien und flexible Logistik haben das seit 70 Jahren bestehende unabhängige Familienunternehmen für nahezu alle Wirtschaftsbereiche zum zukunftsorientierten und zuverlässigen Partner mit Know-how gemacht. Schwerpunkt sind die Themen Mobilität, Energieeffizientes Bauen, Digitale Transformation, Future Living und Wassermanagement.

