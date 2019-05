Merken Gemerkt

22.05.2019

Recaro Automotive Seating stattet Ford Focus ST mit Performance-Sitzen aus Innenraum

Temperamentvoll wie nie zuvor: Der neue Ford Focus ST setzt auf die Kombination aus ausgeprägtem Fahrspaß und souveränem Komfort – inklusive hochwertiger Performance-Sitze von Recaro Automotive Seating, der Premiummarke von Adient. Mit verbessertem Seitenhalt und optimaler Sitzposition unterstreichen sie den dynamischen Charakter des neuen Sportmodells, abgerundet durch das attraktive Design in Anthrazittönen.

Exklusiv von Recaro für den neuen Ford Focus ST: hochwertige Performance-Sitze für optimalen Seitenhalt und besondere Fahrerlebnisse. © Recaro

Die jüngste ST-Version aus der erfolgreichen Ford Focus-Familie punktet mit smarten Assistenzsystemen, kraftvollem Motor und präzise abgestimmtem Fahrwerk. Diesen sportlichen Auftritt verstärken im Innenraum die hochwertigen Performance-Sportsitze von Recaro. Sie wurden speziell für den neuen Ford Focus ST mit der Zielsetzung weiterentwickelt, dem Fahrer beste Kontrolle und direktes Feedback von der Straße zu bieten. Ausgeprägte Seitenführungen an Rückenlehne und Sitzkissen sorgen für optimale Körperunterstützung in Kurvensituationen.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass Ford auch weiterhin auf unsere langjährige Erfahrung bei Performance-Sitzen vertraut“, sagt Ulrich J. Severin, Head of Recaro Automotive Seating. „Unser Ziel ist es, einzigartige und besondere Fahrerlebnisse zu schaffen. Unsere Sitze passen daher perfekt zu den sportlich-dynamischen Fahrern des Focus ST.“

Das exklusive Recaro Sitzdesign für die ST-Modelle verbindet höchste Verarbeitungsqualität mit ausgesuchten Materialien. Die Recaro Sitze sind in drei verschiedenen Ausführungen verfügbar: vom hochwertigen Textilbezug über eine Leder-Stoff-Kombination bis hin zur edlen „Dinamica“-Variante in Wildleder-Optik. Die Sitzbezüge sind in attraktiven Anthrazittönen gehalten, hellgraue Ziernähte betonen die dynamischen Konturen und setzen optische Akzente. Auf der Rückenlehne ist das ST-Logo in leuchtendem Rot eingestickt. Je nach Ausführung tragen Ausstattungsfeatures wie eine zweistufige Sitzheizung und eine elektrisch einstellbare Lordosestütze serienmäßig oder optional zum Wohlfühlkomfort von Fahrer und Beifahrer bei.

Der neue Kompaktsportler von Ford ist mit seinem 2,3 Liter EcoBoost Benzinmotor, 206 kW (280 PS) Leistung und 420 Nm Drehmoment der bisher leistungsstärkste und dynamischste Focus ST. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h braucht er gerade mal 6,0 Sekunden. Und ist dabei mit einer Vielzahl intelligent vernetzter Technologien und Fahrerassistenzsysteme, die jede Fahrt erleichtern, auch das smarteste Mitglied der Focus-Familie. Exklusive Leichtmetallräder und ausgewählte Exterieurfarben – inklusive der Ford-Klassiker Performance-Blau und Tropical Orange – runden den dynamischen Auftritt des neuen Focus ST ab, der ab Juni 2019 verfügbar sein wird.

