31.10.2018

Neuer ultrahochfester Stahl für leichtere Fahrzeuge Leichtbau

Tata Steel stellte XPF1000, die neueste Erweiterung der XPF-Familie, erstmalig auf der EuroBLECH in Hannover vor. Die voraussichtlich im ersten Quartal 2019 verfügbare warmgewalzte Stahlgüte kombiniert laut Hersteller eine außergewöhnlich gute Umformbarkeit mit einer ultrahohen Festigkeit und gleichbleibenden Materialeigenschaften, um die gestiegenen Anforderungen von OEMs hinsichtlich Leichtbau und Verarbeitungseffizienz zu erfüllen.

Der neue XPF-Stahl eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen, die durch geringere Wandstärken oder komplexere Bauteilgeometrien Fahrzeuggewicht einsparen. © Tata Steel

Im Gegensatz zu anderen Werkstoffen, bei denen eine höhere Festigkeit zulasten der Dehnbarkeit und Streckbördel-Verformbarkeit geht, vereint XPF1000 nach Angaben von Tata Steel eine ultrahohe Festigkeit von 1 000 Megapascal mit einer vergleichbaren Lochaufweitungsfähigkeit und Dehnbarkeit wie CP800-Komplexphasenstähle. Die neue Stahlgüte für Automobilanwendungen wird in Dicken von 2,0 bis 4,5 Millimeter und Breiten von 1 000 bis 1 600 Millimeter erhältlich sein.

Der neue XPF-Stahl eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen, die durch geringere Wandstärken oder komplexere Bauteilgeometrien Fahrzeuggewicht einsparen oder die Leistungsfähigkeit von Komponenten erhöhen sollen – ohne dabei an Sicherheit, Steifigkeit, Langlebigkeit und anderen Leistungsparametern einzubüßen. In ersten Anwendungsstudien im Fahrwerks- und Aufhängungsbereich konnte Tata Steel nachweisen, dass XPF1000 verglichen mit CP800 bis zu 20 Prozent Gewicht einsparen oder die Bauteilfestigkeit um 20 Prozent steigern kann. Aktuell werden die Vorteile der Fertigungseffizienz des Werkstoffs in Zusammenarbeit mit Kunden quanitfiziert, ebenso wie das Potenzial für andere Einsatzbereiche wie Sitz- und Innenraumkomponenten oder die Karosserie.

„Als wir 2015 unseren XPF800 auf den Markt gebracht haben, war dies europaweit die erste warmgewalzte Stahlsorte, die eine hohe Festigkeit von 800 Megapascal mit hervorragenden Umformeigenschaften kombiniert. Mit dem anhaltenden Leichtbautrend und gleichzeitig steigenden Performance-Anforderungen haben wir in der Automobilindustrie den Bedarf nach einer ultrahochfesten XPF-Variante vorhergesehen. Mit XPF1000 haben wir es geschafft, das Maximum aus dem XPF-Konzept – hohe Festigkeit mit einer einphasigen Mikrostruktur – zu erzielen. Das Ergebnis ist eine einzigartige Kombination aus ultrahoher Festigkeit, hervorragender Umformbarkeit und gleichbleibenden Produkteigenschaften. Die Reaktion der Hersteller auf die ersten Testläufe unseres neuen XPF1000 sind bislang sehr positiv“, erklärte Paul Cremers, Marketing Manager Chassis & Suspension bei Tata Steel.

Die höhere Festigkeit des neuen XPF-Stahls geht auf den größeren Anteil an Nano-Ausscheidungen in der einphasigen Ferrit-Mikrostruktur zurück. Die Mikrostruktur ermöglicht die nötige Dehnbarkeit und Lochaufweitungsfähigkeit für die gute Umformbarkeit. Durch die gleichbleibenden Produkteigenschaften ist es sogar möglich, eine minimale Lochaufweitungsfähigkeit von 40 Prozent zu gewährleisten. Dies soll bislang einzigartig für einen warmgewalzten Stahl in dieser Festigkeitsstufe sein.

Gleichzeitig zeigt XPF1000 eine bessere Verarbeitbarkeit als andere warmgewalzte höherfeste Stähle. Denn die XPF-Mikrostruktur begünstigt beispielsweise die Geschwindigkeit, mit der sich Bauteile pressen lassen, und die chemische Zusammensetzung verbessert die Schweißbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen warmgewalzten Stahlsorten.

Aktuell arbeitet Tata Steel an einem feuerverzinkten XPF-Produktspektrum, um die Vorteile der XPF-Familie auch bei Bauteilen zu ermöglichen, die einen hohen Korrosionsschutz erfordern. Außerdem sollen XPF800 und XPF1000 im nächsten Jahr auch in dickeren und dünneren Auslegungen verfügbar sein.

