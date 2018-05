Merken Gemerkt

24.05.2018

MAHLE übernimmt Mehrheit am Diagnosespezialisten BrainBee Werkstattausrüstung

Der MAHLE Konzern hat seine Beteiligung an BrainBee, einem Spezialisten für Automotive-Werkstattausrüstung, auf 80 Prozent der Anteile am Unternehmen aufgestockt. Nach der im September 2017 vereinbarten strategischen Minderheitsbeteiligung von 20 Prozent geht MAHLE Aftermarket nun einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Lösungsanbieter. Mit der Mehrheitsübernahme baut MAHLE Aftermarket seine europäische Präsenz im Bereich der Ausrüstungen und Dienstleistungen für Werkstätten erheblich aus.

Abgasmessgerät EmissionPRO 180, eine gemeinsame Entwicklung von MAHLE und BrainBee © MAHLE

MAHLE Service Solutions, die Sparte für Werkstattausrüstung von MAHLE Aftermarket, arbeitet bereits seit mehreren Jahren in der Entwicklung und Produktion von Werkstattausrüstungen mit BrainBee zusammen. BrainBee wurde 2001 gegründet und bringt umfassendes Know-how in der Entwicklung und Fertigung von Klimaservice-, Diagnose-, Fluidmanagement- und Abgasmessgeräten mit.

Im September 2017 hat sich MAHLE mit 20 Prozent an dem italienischen Spezialisten für Werkstattausrüstung beteiligt. Nun hat MAHLE seine Anteile auf insgesamt 80 Prozent erhöht. Der Konzern will die Aktivitäten von BrainBee mit den aktuell ca. 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter ausbauen. „Die BrainBee-Kompetenz in Bereichen wie Klimaservice, Diagnose, Fluidmanagement und Abgasmessung ist eine hervorragende Ergänzung für unser Portfolio. In Zukunft können wir Kraftfahrzeugwerkstätten und Fahrzeugherstellern ein noch größeres Spektrum an Ausrüstungen und Dienstleistungen anbieten“, sagt Olaf Henning, Geschäftsführer von MAHLE Aftermarket. „Das jüngste Ergebnis unserer bisherigen Zusammenarbeit ist das Abgasmessgerät EmissionPRO 180, das wir gemeinsam entwickelt haben. Weitere neue Beispiele werden wir der Öffentlichkeit auf der Automechanika im Herbst vorstellen.“

„Dieser weitere Schritt bestätigt unseren Willen, unsere langjährige Erfahrung und Expertise, die vielen Patente und zahlreichen Auszeichnungen, die BrainBee in all den Jahren erworben hat, dem MAHLE Konzern uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen“, sagt Carlo Rocchi, CEO und Gründer von BrainBee. „Seit dem Beginn unserer Zusammenarbeit mit MAHLE haben wir wichtige Innovationen realisiert, um die Anforderungen der wichtigsten Märkte zu erfüllen. Die Zusammenführung der Stärken von MAHLE und des Know-hows von BrainBee bildet eine starke Basis, um sowohl dem Aftermarket als auch der Erstausrüstung innovative und hochqualitative Produkte und Dienstleistungen anzubieten.“

Mit der Integration von BrainBee stellt sich MAHLE Service Solutions hinsichtlich Forschung und Entwicklung, in der Produktion und im Vertrieb stärker auf. Von dem zusätzlichen europäischen Standort in Parma, an dem künftig Werkstattausrüstungen auf dem neuesten Stand entwickelt und gefertigt werden sollen, profitieren Kunden weltweit. Mit einer globalen Plattformentwicklung steigert MAHLE die Effizienz in der Fertigung seiner Geräte, was ebenfalls Kunden weltweit zugutekommt. Ein weiterer Vorteil: Den europäischen Kunden steht nun ein noch dichteres Vertriebs- und Servicenetz zur Verfügung.

