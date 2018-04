Merken Gemerkt

24.04.2018

Magna liefert Engineering-Expertise für den Newcomer Vinfast Entwicklungsdienstleistung

Asien zählt zu den derzeit am stärksten wachsenden Automobilmärkten weltweit. Als international agierender Automobilzulieferer intensiviert Magna sein Engagement in dieser Region weiter: Mit der VinFast Manufacturing & Trading Company Ltd. wurde eine Kooperation eingegangen, um den vietnamesischen Neueinsteiger bei der Entwicklung und dem Engineering von Fahrzeugen und deren Produktion zu unterstützen.

Die Magna Gruppe Fahrzeugentwicklung & Auftragsfertigung entwickelte für VinFast zwei komplett neue Modelle, ein SUV und eine Limousine © Magna

Die Magna-Gruppe Fahrzeugentwicklung & Auftragsfertigung ist hierbei verantwortlich für die vollständige Entwicklung zweier neuer VinFast-Modelle, einem SUV und einer Limousine. Durch die Anwendung virtueller Engineering-Prozesse konnte die Fahrzeugplattform in nur zwölf Monaten erstellt werden. „Das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie uns unsere Erfahrung in der Fahrzeugentwicklung und -fertigung dazu prädestiniert, Neueinsteiger im Automobilbau zu unterstützen“, so Günther Apfalter, President Magna International Europe & Magna Steyr. „Wir freuen uns, mit unserem einzigartigen Automotive Know-how VinFast bei der Herstellung zweier Modelle, die globale Standards nicht nur erfüllen, sondern noch verbessern, zu unterstützen.“

Neben der Gesamtfahrzeugentwicklung umfasst das Projekt eine Machbarkeitsstudie, die Erprobung und Validierung der Fahrzeuge sowie die Unterstützung bei der Markteinführung. Die Fahrzeuge werden in der neuen Produktionsstätte von VinFast in Haiphong, einer großen Hafenstadt im Nordosten Vietnams, gebaut.

