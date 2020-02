Merken Gemerkt

04.02.2020

Kraiburg TPE fokussiert den Markt der E-Mobilität mit umfassendem TPE-Portfolio eMobility

Mit einem breiten Portfolio an Thermoplastischen Elastomeren (TPE) und gezielter Ausrichtung auf die Trends und Anforderungen der Elektromobilität ist Kraiburg TPE perfekt aufgestellt, um OEMs und Systemzulieferer dabei zu unterstützen, entscheidende Innovationen in diesem rasch wachsenden Marktsegment voranzutreiben.

Kraiburg TPE fokussiert den Markt der neuen Mobilität, unter anderem den Bereich E-Mobilität mit einem breiten Portfolio an Thermoplastischen Elastomeren. © Kraiburg TPE

TPE werden im Außen- und Innenbereich ebenso wie im Motorraum und im Antriebsstrang von Kraftfahrzeugen seit vielen Jahren immer häufiger eingesetzt. Die Anforderungen im spezifischen Bereich der E-Mobilität unterscheiden sich zwar in einigen Punkten, kommen dem äußerst anpassungsfähigen Eigenschaftsprofil dieser Materialien jedoch entgegen.

Als wichtige Trends nennt Michael Pollmann, Director Sales & Marketing EMEA bei Kraiburg TPE unter anderem ein strapazierfähigeres Design von Fahrzeuginnenausstattungen für neue Nutzungskonzepte, wie dem Car Sharing, aber auch eine wirksamere Fahrgeräuschdämpfung aufgrund der leiseren Elektroantriebe und gute Haftung zu technischen Kunststoffen, wie Polyamiden, für das Zweikomponenten-Spritzgießen. „Hinzu kommen verstärkte Leichtbauanstrengungen, um insbesondere bei Elektrofahrzeugen den Energieverbrauch zu reduzieren“, sagt Pollmann. „Erhöhte Anforderungen sehen wir außerdem bei Wärmeleitfähigkeit und Flammschutz. Wir sind bestrebt, die Spezifikationen für jede Anwendung möglichst frühzeitig mit den OEMs und unseren Tier-1-Kunden abzustimmen. Dabei nutzen wir gezielt unsere Erfahrung aus anderen Einsatzbereichen, wie Elektrotechnik & Elektronik, um Entwicklung, Freigabe und Markteinführung zu beschleunigen.“

Typische Beispiele finden sich im gesamten Spektrum der E-Mobilität, von Zweirädern bis zu Nutzfahrzeugen und auch offroad. Mit Elektroantrieben, autonomen Fahrzeugen und deren Vernetzung zieht darüber hinaus immer mehr Elektronik und Sensorik ins Fahrzeug ein. Deren Sicherheit erfordert Materiallösungen zur zuverlässigen Wärmeableitung, Sicherstellung der Dichtheit und Stoßaufnahme. So bieten spezielle TPE mit einem sehr geringen Druckverformungsrest ideale Voraussetzungen für langlebige Gehäusedichtungen im kosteneffizienten Zweikomponentenverbund mit anderen Materialien, einschließlich polaren Thermoplasten. Integrierte Zweikomponentenanwendungen mit TPE können auch signifikant zur Geräuschdämmung beitragen. Das ist in Elektrofahrzeugen besonders wichtig, da hier das mögliche Knarzen und Quietschen von aneinander reibenden Einzelbauteilen aufgrund des leiseren Antriebs als sehr viel störender empfunden wird.

Thermolast-Compounds von Kraiburg TPE zeichnen sich außerdem durch ihre ausgezeichnete Fließfähigkeit für dünnwandige Soft-Touch-Oberflächen aus und bilden dabei selbst äußerst komplexe Werkzeugkonturen präzise ab. Um das gewünschte Eigenschaftsprofil hinsichtlich Haptik, Haftung, Farbe, Abrieb- und Kratzfestigkeit, Flammwidrigkeit, VOC- und Gerucharmut, etc. exakt auf die jeweilige Anwendung abzustimmen, verfügt Kraiburg TPE über fortschrittlichste Entwicklungs- und Laborkapazitäten zur Materialentwicklung und Kundenunterstützung. Zudem werden alle Materialien bei Kraiburg TPE weltweit nach denselben Qualitätsstandards gefertigt. „Damit verfügen wir nicht nur über die erforderliche Fachkompetenz in ‚custom-engineered TPE‘ für Anwendungen im Bereich E-Mobility, sondern sind auch in der Lage, die Projekte global tätiger OEMs und Zulieferer von Deutschland bis China in diesem wachstumsstarken Marktsegment wirksam zu unterstützen“, unterstreicht Pollmann.

