25.06.2018

Kooperation von Leoni und PARC Kabelsysteme

Leoni, globaler Lösungsanbieter für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche, und das Forschungs- und Entwicklungsunternehmen PARC, ein Unternehmen der Xerox-Gruppe, gehen eine strategische Partnerschaft ein, die Leonis Digitalisierungslösungen unterstützen wird.

Technologien wie vorausschauende Instandhaltung und Zustandsüberwachung mithilfe intelligenter Datenanalysen sind wichtige Treiber von Industrie 4.0 und digitalen Mobilitätsprojekten. Erste gemeinsame Forschungsarbeiten von Leoni und PARC konzentrieren sich auf die Realisierung intelligenter Kabelsysteme. © Leoni

Mithilfe von PARCs wegweisenden Technologien in den Bereichen Zustandsüberwachung (CBM), Systemanalyse, künstliche Intelligenz (AI) und eingebettete Sensorik wird Leoni seine digitale Transformation vorantreiben. Erste gemeinsame Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf die Realisierung intelligenter Kabelsysteme.

Technologien wie vorausschauende Instandhaltung und Zustandsüberwachung mithilfe intelligenter Datenanalysen gelten als wichtiger Treiber von Industrie 4.0 und digitalen Mobilitätsprojekten. Diese Technologien können dazu beitragen, ungeplante Systemausfälle zu vermeiden und die Verfügbarkeit der Systeme zu erhöhen, indem sie alle Systemkomponenten während ihres Lebenszyklus bewerten. Folglich können einzelne Komponenten ausgetauscht werden, lange bevor Leistungseinbußen oder Ausfälle eintreten. Durch CBM, beziehungsweise Wartung oder Ersatz der identifizierten Komponenten während geplanter Wartungsfenster, können die Kosten und Systemausfallzeiten gesenkt werden.

fortschrittlicher Systemanalyse für die intelligenten Kabelsysteme von Leoni konzentrieren. PARCs modellbasierter Ansatz ermöglicht eine sehr hohe Vorhersagegenauigkeit und vernachlässigbare Fehlalarmraten, sodass Leoni-Lösungen den Kunden verwertbare Daten für einen effektiven Einsatz und optimales Design bereitstellen können und die Kunden in die Lage versetzen, ihre Systeme intelligent zu überwachen und zu verwalten.

„PARC ist für uns ein bemerkenswerter Partner, der uns in unserer digitalen Transformation einen wichtigen Schritt nach vorne bringen kann“, sagt Torsten Schierholz, Chief Solutions Officer bei Leoni. „Aufgrund seines interdisziplinären Know-hows und seiner großen Erfahrung in Zustandsüberwachung, Systemanalyse, eingebetteten Sensoren und AI bietet uns PARC interessante Einblicke in Schlüsselaspekte dieses digitalen Wandels. PARC und Leoni arbeiten intensiv mit unseren Kunden und Partnern daran, neue digitale Technologien einzusetzen, um die Energie- und Datenübertragung in Kabelsystemen noch intelligenter, effizienter und zuverlässiger zu gestalten.“

Als Teil der Transformation will Leoni seine Kunden und Partner bei der Einbettung von Intelligenz in das gesamte System unterstützen, von intelligenten Kabeln über Kabelsysteme und Komponenten für die Automobilindustrie sowie für Energie und Infrastruktur.

