Merken Gemerkt

Merken

01.06.2018

HELLA liefert für A7 Sportback intelligente Lichtfunktionen Lichttechnik

Gemeinsam mit Audi hat HELLA eine markante Lichttechnik für den neuen Audi A7 Sportback entwickelt. Die Scheinwerfer des viertürigen Coupés sind in den Varianten LED, Matrix-LED und als HD Matrix-LED mit Laser-Fernlicht erhältlich. Zum Einsatz kommt dabei ein neues Steuergerät, das sämtliche Lichtfunktionen regelt. Daneben haben Audi und HELLA partnerschaftlich ein neues Innenbeleuchtungskonzept entwickelt.

Das neue Steuergerät von HELLA realisiert sämtliche Scheinwerferfunktionen im A7 Sportback. © Hella

Die bereits im Audi A8 bewährten Lichttechnologien von HELLA sorgen auch beim neuen Audi A7 für optimale Sicht auf die Straße. Beispielsweise ermöglicht die blendfreie Fernlichtfunktion, dass sich andere Verkehrsteilnehmer vom Lichtkegel aussparen lassen und damit nicht geblendet werden. Voraussetzung für den HD Matrix-LED-Scheinwerfer mit Laserfernlicht ist, dass die Frontkamera, Sensoren und Scheinwerfer verlässlich miteinander kommunizieren. Das hierfür erforderliche neue Steuergerät von HELLA steuert die Scheinwerfer und regelt sämtliche Funktionen von Abblend- und Fernlicht über wischende Blinker bis hin zu Animationen zur Begrüßung oder Verabschiedung des Fahrers. Für alle Funktionen ist damit nur noch ein Steuergerät notwendig.

Zukunftsfähiges Steuergerät ermöglicht individuelle Konfigurationen

Im A7 kommt bei den LED-Scheinwerfer-Varianten das Steuergerät mit acht Kanälen zum Einsatz. Damit lassen sich die 32 Leuchtdioden des HD Matrix LED-Moduls einzeln steuern. Darüber hinaus setzt es die Tagfahrlichtsignatur in Szene. Die besteht beim A7 aus zwölf Leuchtsegmenten, die durch schmale Zwischenräume getrennt sind. Das Steuergerät erfüllt neueste Anforderungen an funktionale Sicherheit. Es berücksichtigt etwa automatisch die Leuchtweitenregelung, um die Höhe des Scheinwerfers optimal einzustellen und so eine Blendung von Verkehrsteilnehmern zu vermeiden. Daneben ist es mit einem „fail safe“-Modus ausgestattet. Dieser sorgt für ein ausfallsicheres System, sodass der Fahrer bei einem Fehlerfall weiterhin Licht auf der Straße zur Verfügung hat.

HELLA bietet mit seinen Licht- und Elektronikprodukten im Audi A7 einmal mehr Produkte mit hohem Kundennutzen an und unterstreicht damit die Vision, die Mobilität von morgen aktiv zu gestalten.

zu Hella