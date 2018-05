Merken Gemerkt

Merken

15.05.2018

Gut beraten: FEV Consulting ausgezeichnet Entwicklungsdienstleister

Zum inzwischen fünften Mal hat das Wirtschaftsmedium „brand eins“ gemeinsam mit dem Unternehmen Statista die besten Berater des Landes ermittelt. Das Ergebnis der Studie: Die FEV Consulting GmbH gehört in den Kategorien „Auto und Zulieferer“ und „Maschinen- und Anlagenbau“ auch in diesem Jahr zu den Besten ihres Fachs.

FEV Consulting wurde vom Wirtschaftsmedium „brand eins“ für die Beratungsleistung in den Kategorien „Auto und Zulieferer“ und „Maschinen- und Anlagenbau“ ausgezeichnet © FEV

Die Ergebnisse beruhen auf einer groß angelegten Befragung sowohl von über 1700 Unternehmensberatern auf der einen als auch rund 1500 Führungskräften auf der anderen Seite. Erfragt wurden Empfehlungen und Erfahrungen, die man mit Beratungsfirmen gemacht hat. Gerade der ergebnisrelevante Kundenaspekt freut Alexander Nase, Global Managing Director der FEV Consulting GmbH: „Die Auszeichnung verstehen wir als einen Leistungsindikator. Er belegt, dass die Beratungsprojekte von FEV erfolgreich sind und unsere geleistete Arbeit zur nachhaltigen Zufriedenheit unserer Kunden führt – das macht uns stolz und treibt uns zusätzlich an.“

Professor Stefan Pischinger, President und CEO der FEV Group, ergänzt: „Dass die Gründung unseres Beratungsbereichs als Bestandteil der Unternehmensgruppe wichtig war, belegen die Auszeichnungen der vergangenen Jahre. So können wir unseren Kunden von der strategischen Beratungsebene bis hin zur Entwicklungsdienstleistung einen nahtlosen Full-Service anbieten.“

Die 2011 gegründete FEV Consulting GmbH zeichnet sich dadurch aus, dass sie langjährige Erfahrung in der Topmanagementberatung und das technische Know-how der FEV Group optimal miteinander kombiniert. FEV Consulting berät seine Kunden dabei entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Schwerpunkte bilden Technologie-, Produkt- und Wachstumsstrategien, Konzeptstudien, Produktionsplanung und Kostenoptimierung von Produkten und Prozessen. Aktuell zählt das Unternehmen 50 Berater, die vom Hauptsitz in Aachen und weiteren Büros in München und Auburn Hills (USA) aus operieren.

weitere Informationen