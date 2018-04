Merken Gemerkt

24.04.2018

Gewichtseinsparung im Bordnetz durch Aluminiumleitungen von Aptiv Leichtbau

Autonomes Fahren, anspruchsvolle Fahrzeugvernetzung und Kommunikation sowie immer neue Ausstattungsfeature und komplexe Fahrerassistenzsysteme lassen den Ruf nach neuen Architekturkonzepten für die elektrischen Netze im Auto laut werden. Aptiv entwickelt das Nervensystem und Gehirn mit der das Auto die immer komplexeren Aufgaben selbstständiger erfüllen kann. Der Einsatz neuer Materialen ist Teil der umfassenden Entwicklungsarbeit. Nun wurde Aptiv für eine Innovation ausgezeichnet, mit der nun endlich eine Alternative zum Kupferkabel serienreif werden kann: Aluminium.

© Aptiv

Schon lange bemühen sich Autohersteller zur Gewichtseinsparung, leichte Aluminiumleitungen einzusetzen. Mit der nun ausgezeichneten SMC-Verbindungstechnik von Aptiv kann Kupfer in den Leitungen durch Aluminium ersetzt werden, ohne dass die gefürchtete Korrosion an der Kontaktstelle der Metalle auftritt. Damit hat Aptiv das Tor zu neuen Möglichkeiten der Gewichtseinsparung im Automobilbau aufgestoßen.

Das Unternehmen Aptiv hat die neue SMC Verbindungstechnik bereits in unterschiedlichen Automodellen von vier Autoherstellern erfolgreich getestet. SMC steht für „Selective Metal Coating“. Eine spezielle Beschichtungstechnologie an deren Entwicklung für die Verbindungssysteme maßgeblich deutsche Entwicklungsingenieure mitgearbeitet haben. Die Aptiv-Experten sind zuversichtlich, bereits kurzfristig lassen sich mit der neuen Technologie die elektrischen Bordnetze in Fahrzeugen um 2 Kilogramm erleichtern. Möglich sind ihrer Meinung nach bis zu 48 Prozent Gewichtseinsparung. Da das Bordnetz heute je nach Fahrzeugtyp das zweit oder drittschwerste Einzelelement - nach dem Motor - in einem Fahrzeug ist, lässt sich die Bedeutung dieser Innovation für den Leichtbau nicht hoch genug einschätzen.

Aptiv wurde in den USA mit dem Branchen-Award „Automotive News PACE Award“ ausgezeichnet. Der US Verlag zeichnet damit alljährlich schrittmachende (darum der Name Pace) Innovationen aus der Zulieferindustrie aus. Weltweit bemühen sich Zulieferer jedes Jahr um diese Auszeichnung.

