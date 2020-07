Merken Gemerkt

Merken

09.07.2020

General Motors zeichnet Preh aus Award

Bei den Feierlichkeiten zum Supplier of the Year Award von General Motors (GM) im Juni 2020 wurde die Preh GmbH aus Bad Neustadt a. d. Saale, als ein Top Supplier ausgezeichnet. Dieser Award wird an Zulieferer verliehen, die mit herausragenden, innovativen Technologien und hohen Qualitätsstandards überzeugen.

Jedes Jahr zeichnet General Motors seine Top-Zulieferer in den Bereichen Performance und Innovation aus. Die zum 28. Mal stattfindende Feier, die ursprünglich als Live-Event geplant war, wurde aufgrund der aktuellen Corona-Situation virtuell abgehalten.

Zulieferer spielen eine Schlüsselrolle

Preh bekommt diese Auszeichnung von General Motors zum achten Mal.

© Preh

General Motors ehrte 116 seiner besten Zulieferer aus insgesamt 15 Ländern insbesondere für stets übererfüllte Erwartungen sowie für eine hervorragende Wertschöpfung und die Einführung von Innovationen. Preh erhält diese Ehrung zum achten Mal. Fast alle Zulieferer, so auch Preh, zählten bereits 2018 zu den Award-Gewinnern. Unsere Zulieferer spielen eine Schlüsselrolle in Bezug auf Produkte, Services und Kundenerlebnisse – und diese ausgezeichneten Zulieferer haben unsere Erwartungen weit übertroffen,“ sagt Shilpan Amin, GM Vice President, Global Purchasing and Supply Chain.

Preh, Inc. President Nick Lontscharitsch betont: „Diese Auszeichnung nun zum achten Mal zu erhalten, ist eine große Ehre. Sie zeigt einmal mehr, dass unser global agierendes Team einen ausgezeichneten Job gemacht hat, um für unseren Kunden GM kontinuierlich einen exzellenten Qualitätsstandard und höchste Produktzuverlässigkeit sicherzustellen.“

www.preh.com