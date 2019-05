Merken Gemerkt

02.05.2019

FEV Consulting als „Beste Berater“ ausgezeichnet Entwicklungsdienstleister

Das Wirtschaftsmedium „brand eins“ hat gemeinsam mit dem Unternehmen Statista zum sechsten Mal die besten Berater Deutschlands ermittelt. Das Ergebnis: Die FEV Consulting GmbH wurde zum vierten Mal in Folge als „Beste Berater“ in den Kategorien „Automobil OEM und Zulieferer“ und „Maschinen- und Anlagenbau“ ausgezeichnet.

FEV Consulting wurde zum vierten Mal in Folge als „Beste Berater“ in den Kategorien „Automobil OEM und Zulieferer“ und „Maschinen- und Anlagenbau“ ausgezeichnet. © FEV

Die Ergebnisse beruhen auf einer groß angelegten Befragung von 1825 Unternehmensberatern auf der einen und rund 1500 Führungskräften auf der anderen Seite. Erfragt wurden persönliche Empfehlungen und Erfahrungen, die man mit Beratungsfirmen gemacht hat. Gerade die wiederholte Kundenauszeichnung freut Dr. Christoph Bollig, Managing Director der FEV Consulting GmbH: „Die Auszeichnung und unsere stetig wachsende Kundenbasis in und außerhalb der Automobilindustrie sind ein Beleg dafür, dass die Beratungsprojekte der FEV Consulting Gruppe erfolgreich sind und wir mit stets aktuellen Themenfeldern wie CO2 Strategien für Pkw und Nutzfahrzeuge, Urban Air Mobility und autonome und vernetze Mobilitätskonzepte („Mobility as a Service“, kurz MaaS) genau den Nerv der Zeit treffen. Wir sind fest davon überzeugt, dass unser "techno-strategischer" Beratungsansatz die richtige Antwort auf Herausforderungen ist, mit denen unsere Kunden zukünftig konfrontiert sein werden".

Professor Stefan Pischinger, President und CEO der FEV Group, ergänzt: „Die vierte Auszeichnung in Folge zeigt deutlich, dass die Gründung unseres Beratungsbereichs als Bestandteil der Gruppe absolut richtig war. So können wir sicherstellen, dass unsere Kunden von uns eine ganzheitliche Beratungsdienstleistung angeboten bekommen, angefangen bei langfristigen strategischen Fragestellungen bis hin zur detaillierten Entwicklungsdienstleistung entlang des gesamten Entwicklungsprozesses vom Konzept bis SOP.“

Die 2011 gegründete FEV Consulting GmbH zeichnet sich dadurch aus, dass sie die langjährige Erfahrung in der Topmanagementberatung mit dem technischen Know-how der FEV Group optimal kombiniert. FEV Consulting berät seine Kunden dabei entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Schwerpunkte bilden Technologie-, Produkt- und Wachstumsstrategien, Konzeptstudien, Produktionsplanung und Kostenoptimierung von Produkten und Prozessen. Aktuell zählt das Unternehmen rund 80 Berater, die vom Hauptsitz in Aachen und weiteren Büros in München, Köln und Auburn Hills (USA) aus weltweit operieren.

