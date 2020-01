Merken Gemerkt

23.01.2020

ElringKlinger tritt Wasserstoff-Initiative Hydrogen Council bei eMobility

Die ElringKlinger AG tritt dem Hydrogen Council als neues Mitgliedsunternehmen bei. Der Hydrogen Council ist eine globale Initiative von Unternehmen aus den Bereichen Energie, Verkehr und Industrie. Sie setzt sich dafür ein, Wasserstoff als zentralen Energieträger der Zukunft zu etablieren. ElringKlinger bringt seine langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Brennstoffzellenkomponenten und -stacks für mobile Anwendungen in die Initiative ein.

ElringKlinger ist bereits seit etwa 20 Jahren im Bereich der Brennstoffzellentechnologie aktiv. © ElringKlinger

Der Hydrogen Council wurde im Jahr 2017 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gegründet und vereint Unternehmen aus verschiedenen Industriezweigen und Schlüsselmärkten auf der ganzen Welt. Als erste globale Initiative ihrer Art hat sich der Hydrogen Council zum Ziel gesetzt, Wasserstoff als eine der zentralen Lösungen für die Energiewende zu etablieren. Die Interessensgemeinschaft setzt sich für eine schnellere Verbreitung von wasserstoffbasierten Technologien und Anwendungen ein.

„Die Aufnahme in den Hydrogen Council unterstreicht unsere langjährige Expertise auf dem Gebiet der Brennstoffzelle“, kommentierte Dr. Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender der ElringKlinger AG. „Im Verbund mit den anderen Mitgliedsunternehmen des Hydrogen Council wollen wir die Entwicklung und Vermarktung von wasserstoffbasierten Mobilitätsanwendungen weiter vorantreiben.“

Seit 20 Jahren bei Brennstoffzellen aktiv

ElringKlinger ist bereits seit etwa 20 Jahren im Bereich der Brennstoffzellentechnologie aktiv und tritt im Markt sowohl als Komponenten- als auch als Systemlieferant auf. Der Konzern fokussiert sich hierbei auf die Niedertemperatur-Brennstoffzelle (PEMFC). PEMFC-Stacks bieten laut ElringKlinger eine hohe Leistungsdichte und eine hohe Dynamik in der Leistungsbereitstellung, eignen sich hervorragend für mobile Anwendungen und sind – mit einer dezentralen Wasserstoffversorgung – bereits heute einsetzbar.

PEMFC-Stacks von ElringKlinger zur Integration in Kundensysteme sind mit einer elektrischen Leistung von 2 bis 150 Kilowatt (el) verfügbar. Sie weisen optional über im Endplattenmodul integrierte Peripheriekomponenten und Systemfunktionalitäten auf, die eine deutliche Vereinfachung und Kostenreduktion des Brennstoffzellensystems erlauben. Sie sind sowohl für den Einsatz in Pkw und leichten Nutzfahrzeugen wie Flurförderzeugen als auch in Bussen und Trucks geeignet.

Neben eigenen PEMFC-Stacks punktet ElringKlinger insbesondere mit innovativen Brennstoffzellenkomponenten wie patentierten Designs für metallische Bipolarplatten

und Kunststoffmedienmodule, die das Leistungsspektrum komplettieren.

