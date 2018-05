Merken Gemerkt

22.05.2018

Drivetrain Forum bei Magna. Powertrain meets Future. Tagung

Magna brachte in Untergruppenbach bei Heilbronn mit der Veranstaltung des 7. DRIVETRAIN FORUMS mehr als 350 Branchenexperten zusammen, um die neuesten Entwicklungen in der Antriebstechnik zu diskutieren und den Teilnehmern auch eigene neue Produkte vorzustellen.

In den kommenden Jahren wird eine große Anzahl von unterschiedlichen Antriebsstrangarchitekturen notwendig und auch verfügbar sein. Angetrieben von neuen gesetzlichen Bestimmungen zu CO2-Emissionen, sich verändernde Verbraucherbedürfnisse und neuen technologischen Entwicklungen, befindet sich die Automobilindustrie gerade auch bezüglich neuer Antriebsalternativen in einem dynamischen Wandel.

Als globaler Marktführer mit umfassender Systemkompetenz im Bereich Antriebsstrang, präsentierte Magna eine skalierbare und modulare Plattform für den gesamten Antriebsstrang. „Unser ständig wachsendes Portfolio an Antriebsstrang-Produkten bereitet uns darauf vor, dem Markt von Verbrennungsmotoren über Plug-in-Hybride bis hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen gerecht zu werden“, sagte Swamy Kotagiri, Magna CTO und President von Magna Powertrain in Untergruppenbach. „Wir haben das Know-how und die innovativen Lösungen, um Autohersteller durch die sich verändernde Antriebslandschaft zu unterstützen.“

Durch die Integration von skalierbaren, elektrifizierten Einheiten wie etwa Hybrid-Getriebe oder elektrische Achsen, an den unterschiedlichsten Positionen innerhalb des Antriebsstrangs, bietet Magna Lösungen für OEMs, um die scheinbar widersprüchlichen Ziele wie Fahrzeugeffizienz, Leistung und Fahrdynamik zu erreichen. Auf Produktebene erlauben es flexible Bausteine wie etwa Elektromotoren oder Wechselrichter, die in verschiedenen Anwendungen variabel eingesetzt werden können, die Komplexität des Antriebsstrangsystems zu reduzieren. Dieser Ansatz ermöglicht den OEMs laut Magna auch, die Vielfalt ihrer Fahrzeugkonfigurationen in Bezug auf Dynamik und Leistung in Zukunft beizubehalten. Gleichzeitig wird die Anzahl der verschiedenen Antriebsvarianten deutlich reduziert.

Als weiterer Vorteil für den Endverbraucher entstehen unterschiedliche Möglichkeiten, neue Funktionalitäten wie zum Beispiel einen elektrischen Allradantrieb zur Optimierung von Verbrauch und Fahrdynamik in den Antriebsstrang zu integrieren.

Dr. Stephan Weng (rechts) von Magna Powertrain erläutert auf dem DRIVETRAIN FORUM die Vorteile der zukünftigen Antriebstechnologien. © Magna

