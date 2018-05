Merken Gemerkt

09.05.2018

Drittes Werk in Serbien Produktion

Die Nürnberger Leoni AG, globaler Lösungsanbieter für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche, hat heute sein drittes serbisches Werk in Nis fertiggestellt und eingeweiht. Auf einer Produktionsfläche von 20 000 Quadratmetern werden hier Kabelsätze für einen der weltweiten Premiumhersteller von Fahrzeugen gefertigt.

„Die Einweihung des Werks ist ein Grund zur Freude für das Land Serbien und für unsere neuen Beschäftigten. Leoni plant, in naher Zukunft fünf weitere Produktionsanlagen für Bordnetzsysteme zu bauen“, erklärte Martin Stüttem, Vorstandsmitglied (rechts) der Leoni AG © Leoni

Der Investitionswert der neuen Produktionsstätte in Nis beträgt 22 Millionen Euro. Die Bauarbeiten begannen am 24. Februar 2017, und in weniger als fünf Monaten wurden die ersten 6 000 Quadratmeter der Produktionsfläche fertiggestellt. Die erste Produktionsphase startete im Juli letzten Jahres. Das Werk in Nis beschäftigt aktuell etwa 1 200 Mitarbeiter – diese Zahl wird bis Ende 2019 auf 2.200 steigen.

„Die Einweihung unseres Werks in Nis ist ein Grund zur Freude für das Land Serbien und für unsere neuen Beschäftigten. Die heutigen Feierlichkeiten sind auch das erste offizielle Zeichen dieses Jahr unserer laufenden Expansion. Leoni plant, in naher Zukunft fünf weitere Produktionsanlagen für Bordnetzsysteme zu bauen“, erklärte Martin Stüttem, Vorstandsmitglied der Leoni AG mit Verantwortung für den Unternehmensbereich Wiring Systems (rechts im Bild).

Der Präsident der Republik Serbien, Aleksandar Vucic, gab seiner großen Zufriedenheit mit dem neuen Werk Ausdruck, das neue Arbeitsstellen im Süden Serbiens schaffen wird.

