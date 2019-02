Merken Gemerkt

13.02.2019

Bei Poppe + Potthoff übernimmt ein neues Team die Führung Personalie

Mit Weitsicht zu planen ist eine Fähigkeit, die Familienunternehmen auszeichnet. Bei Poppe + Potthoff läutete Dr. Christian Potthoff-Sewing als Hauptgesellschafter und CFO die Nachfolge bereits vor Jahren ein: Hierzu wurden gezielt High-Potential Führungskräfte an Bord geholt und im Unternehmen auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereitet. Nun übernehmen sie die Leitung der Poppe + Potthoff Gruppe im Team mit einem weiteren erfahrenen Top-Manager aus der Industrie.

Das Führungsteam bei Poppe + Potthoff (v.l.n.r.): Ron Blokzijl, Steffen Herter, Dr.-Ing. Bengt-Henning Maas, Benjamin Hud © Poppe + Potthoff

Neuer Sprecher der Geschäftsführung ist der Ingenieur und Betriebswirt Ron Blokzijl. Nach Stationen an der Spitze von Unternehmen in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Österreich mit zahlreichen internationalen Aktivitäten übernahm der Niederländer 2018 bei Poppe + Potthoff die Aufgabe, die Gruppe strategisch weiter zu entwickeln.

"Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe, da ich hier eng mit einem jungen und zugleich optimal eingespielten Führungsteam zusammenarbeite", erklärt Ron Blokzijl. "Poppe + Potthoff steht kerngesund da. Dr. Potthoff-Sewing hat die Nachfolge sorgfältig vorbereitet, dafür zolle ich ihm meinen größten Respekt. Mit diesem Team sind wir bestens aufgestellt, um neue Chancen zu ergreifen."

Chief Executive Drive Technology ist der Betriebswirt und Wirtschaftsingenieur Steffen Herter. Der frühere Unternehmensberater und Director of Operations eines multinationalen Maschinenbau-Unternehmens wurde 2016 als Geschäftsführer für die R+W Gruppe zu Poppe + Potthoff geholt. R+W, mit Fertigung in Deutschland und der Slowakei sowie zahlreichen internationalen Vertriebsbüros, entwickelt und produziert im Bereich Antriebstechnik Präzisions- und Industriekupplungen und gehört seit 2011 zu Poppe + Potthoff.

Dr.-Ing. Bengt-Henning Maas als Chief Executive Mobility leitet die Produktsegmente Tubular Components (kundenspezifisches Präzisionsstahlrohr, Common Rails und Hochdruckleitungen sowie Spezialmaschinenbau) und Precision Components (Präzisionsbauteile). Der promovierte Physiker kam aus der Stahlforschung 2014 zu Poppe + Potthoff und treibt u.a. das Thema Industrie 4.0 voran.

Benjamin Hud, der seit 2009 bei Poppe + Potthoff die Finanzen und das Controlling leitet, ist nun Chief Financial Officer und verantwortet in dieser Rolle auch die Personalentwicklung und die IT des Konzerns. Ihm obliegt es, die Synergien in der Unternehmensgruppe mit 1.650 Mitarbeitern an 17 Standorten durch gemeinsame Prozesse und Systeme standortübergreifend auszubauen und die Qualifizierung der Mitarbeiter und Führungskräfte beständig weiter zu entwickeln.

Dr. Christian Potthoff-Sewing wechselt in den Beirat von Poppe + Potthoff. Seit der Gründung 1928 im Westfälischen Werther befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz. Mit der Expertise von Top-Führungskräften wurde das Geschäft ständig ausgebaut. Heute steht Poppe + Potthoff für höchste Präzision in der Metallverarbeitung für die Fahrzeugindustrie, im Schiffs- und Flugzeugbau, im Maschinenbau und weiteren Industrien und ist in über 50 Ländern kundennah aktiv.

