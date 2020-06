Merken Gemerkt

02.06.2020

MESSRING stellt neuen Crashschlitten für Small Overlap Komponententests vor Sicherheit

Der Small Overlap Crashtest zählt zu den größten Herausforderungen an die strukturelle Festigkeit von Fahrzeugen. Ein Hauptbeurteilungskriterium ist dabei das Eindringen von Reifen, Karosserie- und Fahrwerksteilen in den Insassenraum. Mit dem M=SLED Small Overlap besteht jetzt die Option, kosteneffizient kritische Fahrwerkskomponenten, die in die Fahrgastzelle eindringen könnten, zu testen, ohne eine komplette Karosse zu zerstören.

Die Möglichkeit, das Crashverhalten der Fahrwerke einzeln zu betrachten, kann früh im Entwicklungsprozess wichtige Hinweise für die weitere Forschung und Entwicklung bieten und teuren Fehlentwicklungen vorbeugen.

Neuer Crashschlitten von MESSRING für Small Overlap Komponententests. © MESSRING

Der Testschlitten ist für den Einsatz mit der MESSRING HydroBrake konzipiert und konsequent darauf ausgelegt, das Small Overlap Testszenario auf der linken Fahrzeugseite realitätsnah darzustellen. Das zu testende Fahrwerk läuft auf dem Boden frei rollend mit bis zu 64 km/h gegen eine Kraftmesswand, die in Kontur der Small Overlap Barriere gehalten ist und wird kontrolliert bis hin zum Bruch verzögert. Dank der weiteren auf Schlitten mitfahrenden Kraftmesswand, die einer Radkastenform nachempfunden ist, werden die entstehenden Kräfte und Ablenkung der Komponenten im Radkasten effizient erfasst.

„Diese Messergebnisse in Kombination mit den Highspeed Aufnahmen der Crashdokumentation bieten wertvolle Informationen, wie sich ein Fahrwerk im Small Overlap verhält, sagt Wolfgang Rohleder, Vertriebsleiter, MESSRING GmbH. „Wann und in welcher Reihenfolge die Einzelkomponenten des Fahrwerks unter kritischer Belastung brechen hat großen Einfluss auf die Richtung der Ablenkung und damit auf das Potenzial eines Eindringens in den Fahrgastraum. Mit dem M=SLED Small Overlap können wir Fahrzeugentwicklern helfen, Autos noch sicherer zu machen und Verkehrsteilnehmer zu schützen“, erklärt er weiter.

Konstruktionsseitig ist der Schlitten an unterschiedliche Fahrwerksaufnahmen anpassbar. Zudem sind dank der präzisen und reproduzierbaren Bremspulse der HydroBrake verschiedene Fahrzeuglasten darstellbar und so ein Testen von diversen Fahrzeugklassen und Fahrzeugen möglich.

