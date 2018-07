Merken Gemerkt

Merken

26.07.2018

Zweipolige Wechselschalter Elektromechanik

C&K stellt seinen SSW-Erkennungsschalter (Detect Switch) vor. Dieser zweipolige Wechselschalter (DPDT; Double-Pole Double-Throw) ermöglicht es laut Anbieter, die funktionale Sicherheit in Elektronikanwendungen zu verbessern. Er bietet u.a. integrierte Redundanz, Selbstfehlererkennung und vermeidet Bistabilität mit einer geregelten Schaltzeit.

© C&K

Der SSW-Erkennungsschalter bietet zahlreiche Funktionen, die für Anwendungen in Fahrzeugen, wie z.B. elektrische Parkbremsen (EPB) und X-by-Wire, von Bedeutung sind und funktionale Sicherheit gemäß dem Automotive-Standard ISO 26262 erfordern. Er ist entsprechend IP67 abgedichtet.

Der SSW bietet:

Tape-and-Reel-Verpackung im SMD-Format mit Gull-Wing-Anschlüssen

Schaltzeit Kompatibilität mit anderen marktgängigen Produkten

Mögliche horizontale Ansteuerung

• Niedriger Schaltpegel (5V/1mA)

Leises Schalten bei Schnappschaltern

Durch die horizontale Ansteuerung ermöglicht der Schalter eine kurze Wegstrecke der beweglichen Kontakte und ermöglicht dadurch schnellere Schaltzeiten (<15 ms). Das Design stellt sicher, dass Kontakte nur in kontrollierten Abständen in einer Richtung arbeiten, was zu einer geringeren Belastung und einem konstanten Kontaktdruck führt. Hinzu kommt eine Lebenserwartung von 300.000 elektrischen Zyklen.

weitere Informationen