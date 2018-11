Merken Gemerkt

23.11.2018

Zweikanalige isolierte Gatetreiber-ICs Bauelemente

Die Familie zweikanaliger isolierter EiceDRIVER-ICs hat Infineon für den Einsatz in anspruchsvollen Leistungswandlungen vorgesehen. Die Gatetreiber-IC-Familie wird z.B. in DC/DC-Wandlern (48 V auf 12 V) sowie in Ladestationen für Batterien und Elektrofahrzeuge eingesetzt.

Die EiceDRIVER-Familie bieten ein Timing mit einer Genauigkeit von 7 ns für die Verzögerung zwischen Ein- und Ausgang und einer maximalen Verzögerung von 3 ns zwischen den Kanälen. Das gilt sowohl für die Produktion als auch über den gesamten Temperaturbereich. Die gesamte Schalteffizienz der Leistungs-MOSFETs CoolMOS und OptiMOS von Infineon kann durch die Quell- und Sink-Ströme des EiceDRIVER (bis zu 4 A bzw. 8 A) erhöht werden.

Die robuste integrierte galvanische Isolierung sowohl von Ein- zum Ausgang als auch zwischen den Ausgangskanälen ist vorteilhaft für hart schaltende Halbbrücken-Konfigurationen. Zudem ist die verstärkte Isolierung zwischen Ein- und Ausgang ist ein wichtiges Kriterium für die funktionale Sicherheit.

Die niederresistiven Ausgangsstufen der EiceDRIVER-Produktfamilie reduzieren die internen Verluste auf ein Minimum, sodass der Gatetreiber-IC die maximale Leistung an den Gates der Leistungs-MOSFETs zur Verfügung stellen kann. Darüber hinaus halten die Ausgangsstufen die MOSFET-Gate-Spannung sicher auf null, wenn die MOSFETs abgeschaltet sein sollen. Damit wird ein ungewolltes, falsches Einschalten verhindert.

Für eine optimale Anpassung an die jeweilige Anwendung sind die neuen zweikanaligen isolierten Gatetreiber-ICs in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

zwei verschiedene Klassen für den Ausgangsstrom mit 1 A/2 A oder 4A / 8A für die Source/Sink-Ströme

zwei verschiedene Isolations-Level (funktional oder verstärkt)

drei verschiedene Gehäuse (13-poliges LGA, 16-poliges DSO, 16-poliges DSO)

