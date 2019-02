Merken Gemerkt

22.02.2019

Zweikanal-Mikrowellen-Signalgenerator Messen und Testen

Zweikanalige Mikrowellen-Signalgeneratoren, die Signale bis 44GHz und eine Modulationsbandbreite bis zu 2GHz in einem Gerät unterstützen, hat Keysight entwickelt. Die VXG-Signalgeneratoren eignen sich für Breitband-Millimeterwellen-Anwendungen in der 5G- und Satellitenkommunikation. Sie sollen die Komplexität des Testaufbaus sowie Wegverluste in OTA-Testumgebungen (Over-the-Air) reduzieren.

Viele 5G New Radio (NR)-Implementierungen nutzen größere Kanalbandbreiten und aktive Antennenarrays, die im mmWellen-Frequenzspektrum arbeiten, um Multiple-Input- und Multiple-Output (MIMO) sowie Beamforming-Technologien zu unterstützen. 3GPP verlangt, dass Konformitätstests von Komponenten und anderen drahtlosen Netzwerkgeräten, die für den Einsatz in mmWellenfrequenzen vorgesehen sind, in OTA-Testumgebungen mit gestrahlten Magnetfeldern durchgeführt werden.

Die VXG-Mikrowellen-Signalgeneratoren von Keysight unterstützen die Mobilfunktechnologie mit den folgenden Hauptmerkmalen:

Bereitstellung eines 5G NR-Testsystems mit zweikanaliger 44-GHz-Vektorsignalerzeugung mit bis zu 2GHz HF-Modulationsbandbreite und Phasenkohärenz in einem Testgerät.

Geringer OTA-Testsystempfadverlust, der sich aus einem hervorragenden Verhältnis von Ausgangsleistung zur Fehlervektorgröße (EVM) und der Nachbarkanalleistung (ACPR) ergibt.

Beschleunigung der Produktentwicklung durch die Integration mit Keysights PathWave Signal Generation, einer Software-Suite mit Zugriff auf eine Palette von standardkonformen 3GPP 5G NR-Signalen zum Testen von Basisstationen, mobilen Endgeräten und Empfängern.

Die Signalgeneratoren bieten Entwicklern und Herstellern von drahtlosen Geräten folgende Funktionen:

Hohe HF-Leistung, die die Integrität der Messung optimiert und die Unsicherheit für große Bandbreiten bei mmWellenfrequenzen minimiert.

Grafische Benutzeroberfläche für 5G NR für die Erstellung normgerechter Testsignale.

Benutzerzentrierte Schnittstelle

Multi-Touch und modular - mit identischer Leistung für die spezifischen Anforderungen für F&E- und Produktionsumgebungen.

Die Lösung von Keysight für die 5G-Wellenform-Erzeugung- und Analyse mit den erweiterten Fähigkeiten des VXG-Mikrowellen-Signalgenerators ermöglicht es 5G-Entwicklungsteams, neue Designs zu validieren, sowohl über den Frequenzbereich 1 (FR1) als auch über den Frequenzbereich 2 (FR2), wie sie von 3GPP definiert wurden. Die Testbed-Lösung adressiert Herausforderungen des 5G NR Konformitätstests.

