25.11.2019

Zellspannungs-Überwachung für den Einsatz in Serienfahrzeugen Messen und Testen

SMART TESTSOLUTIONS, Anbieter von Systemen zur Überwachung der Einzelzellspannungen in Brennstoffzellen (Cell Voltage Monitoring/CVM), bringt ein Produkt für den Einsatz in Serienfahrzeugen auf den Markt. Die CVM G5S fügt sich in die Produktfamilie zur Spannungsüberwachung an Brennstoffzellen, Batterien und Elektrolyseanwendungen des Herstellers ein, wobei sie vor allem ökonomischen und betriebstechnischen Anforderungen Rechnung trägt.

Kürzlich hatte SMART die fünfte Generation seiner Zellspannungs-Erfassungssysteme vorgestellt. Diese ist für den Einsatz in Forschungs- und Entwicklungsanwendungen optimiert. CVM G5S dagegen zielt auf den Einsatz in Fahrzeugserien. Die Leistungsmerkmale beschränken sich auf den tatsächlich im Serienbetrieb erforderlichen Funktionsumfang. Zudem bietet die CVM G5S als Einplatinenlösung einen stückzahlabhängigen Kostenvorteil und mehr Robustheit im Dauerbetrieb.

Wie die CVM-Module der fünften Generation sind die CVM G5S-Messbaugruppen bei Umgebungstemperaturen bis 105 Grad einsetzbar und mit Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung von 4,5 bis 32 V ausgestattet. Damit können sie direkt von einem 12- oder 24-V-Netz bedient werden. Eine Messbaugruppe kann bis zu 200 Einzelzellspannungen zeitsynchron erfassen und überwachen, die Baugruppen sind kaskadierbar.

Durch eine gemeinsame Toolchain ist ein Übergang von der Forschung und Entwicklung in die Serie ohne Integrationsaufwand möglich. Zur Toolchain gehört beispielsweise das Controllermodul mit einer webbasierten, intuitiv bedienbaren Benutzeroberfläche. Damit können Anwender mehrere hundert Kanäle massiv parallel visualisieren und so zum Beispiel Brennstoffzellenstapel in Echtzeit beobachten.

Das Web-Interface macht das Überwachungssystem unabhängig vom PC. Nötig ist ein Endgerät auf dem ein Browser läuft, die gesamte CVM-Software dagegen läuft auf dem Controllermodul des CVM-Systems. Die Datenübertragung kann kabellos via WLAN erfolgen. Ergänzt wird das Angebot im Bereich Cell Voltage Monitoring durch Zellkontaktierungseinheiten, die wenig Bauraum benötigen.

