09.03.2018

Yokogawa: Optischer Spektrumanalysator Messen und Testen

Yokogawa hat eine Lösung für den Test von Datenkommunikationsgeräten während und nach der Produktion vorgestellt. Der AQ6360 ist ein optischer Spektrumanalysator für den Labortisch, der für den Produktionstest von Laserdioden, optischen Transceivern und optischen Verstärkern gedacht ist.

© Yokogawa

Es bietet laut Yokogawa eine doppelt so schnelle Messgeschwindigkeit wie andere OSA-Modelle, die für F&E Zwecke entwickelt wurden. Der optische Freistrahleingang unterstützt Singlemode- sowie Multimodefaser-Tests. Zu den Leistungsmerkmalen gehören ein Wellenlängenbereich von 1200 bis 1650 nm, eine wählbare Wellenlängenauflösung von 0,1 bis 2 nm, eine Wellenlängengenauigkeit von ± 0,02 nm, ein Dynamikbereich von 55 dB und ein Messbereich von +20 bis -80 dBm. Die Auflösung und die Genauigkeit bleiben über den gesamten Wellenlängenbereich erhalten.

Der AQ6360 kann auch in Verbindung mit einem Bitfehlerratenprüfgerät (BERT) eingesetzt werden, um die Mittenwellenlänge und die spektrale Breite von Transceivern und Laserdioden-Modulen zu messen. Mit einem kompakten Gehäuse von 4 HE ist der AQ6360 für den Einsatz in Produktionsumgebungen geeignet. Der Analysator ist standardmäßig mit Ethernet und GPIB Schnittstellen für den Aufbau automatisierter Testsysteme ausgestattet. Dank der optionalen integrierten Wellenlängenreferenzquelle, die die Wellenlängenkalibrierungsfunktion ermöglicht, ist die AQ6360 Wellenlängengenauigkeit garantiert.

