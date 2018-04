Merken Gemerkt

19.04.2018

Yokogawa: CAN-FD-Überwachungsmodul Messen und Testen

Yokogawa Europa hat ein Messmodul mit einer CAN FD Trenddarstellung für seine ScopeCorder Familie, die Oszilloskop und Rekorder vereinen soll, vorgestellt. Das Modul ist kompatibel mit dem DL850EV (Vehicle Edition) sowie dem DL350 ScopeCorder mit der Option /VE und stellt zusätzlich den vorhandenen Funktionsumfang des reinen CAN Überwachungsmoduls bereit.

© Yokogawa

Erstmals 2012 vorgestellt, ist CAN FD (CAN mit flexibler Datenrate) eine Erweiterung des CAN-Protokolls, bei dem die Datenübertragungsrate und die Nutzdatenlänge erhöht wurde aber das bestehende CAN-Konzept beibehalten wurde. CAN FD ermöglicht Datenraten über 1 MBit/s.

Einige Automobilhersteller in den USA, Europa und Asien planen laut Yokogawa das CAN FD Protokoll bereits im Modelljahr 2018 zu implementieren, wobei eine umfassende Einführung im Jahr 2020 erwartet wird.

Durch die Verwendung des ScopeCorders in Verbindung mit dem Bus-Überwachungsmodul lassen sich die übertragenen Nutzdaten aus seriellen Automobilbussen, wie beispielsweise dem CAN-Bus dekodieren. So können Informationen wie Motortemperatur, Fahrzeuggeschwindigkeit und Bremspedalposition als reale physikaliesche Trenddarstellung angezeigt und diese dann weiterführend mit den analogen Daten der realen Sensoren verglichen werden.

