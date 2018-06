Merken Gemerkt

28.06.2018

Xilinx: AI-basierte Automotive-Anwendungen für Daimler Künstliche Intelligenz

Xilinx kooperiert mit Daimler im Bereich von Fahrzeuganwendungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Der Automobilhersteller wird die Xilinx-Technologien nutzen, um Fahrzeugsysteme mit niedriger Latenz und hoher Effizienz zu entwickeln, die unter erschwerten thermischen Umgebungsbedingungen einsetzbar sind.

Für diese Zusammenarbeit stellt Xilinx seine Automotive Plattform bereit, die auf SoCs (System-on-Chip) und AI-Beschleunigungs-Software (AI: Artificial Intelligence) basiert. Diese skalierbare Lösung kann laut Xilinx bereits heute höchste Rechenleistung, niedrige Latenz und gleichzeitig die beste derzeit verfügbare Effizienz für eingebettete/embedded AI in Automotive-Applikationen liefern.

Daimler will seine Produktentwicklung unter Einsatz von AI-Technologien beschleunigen und wird dafür in den globalen Entwicklungszentren intensiv mit Xilinx-Experten kooperieren. Im Zuge dieser Kollaboration implementieren Deep-Learning Experten der Mercedes-Benz Research and Development Zentren in Sindelfingen und Bangalore, Indien, ihre AI-Algorithmen auf einer hoch adaptierbaren Automotive-Plattform von Xilinx. Mercedes-Benz wird die kommende Xilinx AI-Prozessortechnologie nutzen um, höchstmögliche Effizienz bei der Ausführung ihrer neuronalen Netze zu ermöglichen.

