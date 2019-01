Merken Gemerkt

Merken

29.01.2019

Wireless Charging Lösung mit NFC-Kommunikation eMobility

ROHM entwickelt eine Wireless Charging Lösung mit integrierter NFC-Kommunikation für Automobilanwendungen. Die Lösung kombiniert das herstellereigene AEC-Q100-qualifizierte Regler-IC zur drahtlosen Energieübertragung (BD57121MUF-M) mit dem NFC-Reader-IC ST25R3914 und einem 8-Bit-Mikrocontroller aus der STM8A-Serie von STMicroelectronics.

© ROHM Semiconductor

Das Multi-Coil-Design der Ladelösung entspricht dem Qi-Standard von WPC, der EPP (Extend Power Profile) unterstützt und dem Modul eine Ladeleistung bis zu 15 W ermöglicht. Zudem unterstützt das Multi-Coil-Design einen großen Ladebereich, der bei Fahrzeuganwendungen eine gewisse räumliche Freiheit bietet (2,7 x größerer Ladebereich im Vergleich zu Einzelspulenkonfigurationen).

Der Standard zur kabellosen Energieübertragung Qi wurde bereits von der European Automotive Standards Group (CE4A) als Ladestandard in Fahrzeugen übernommen. Bis 2025 sollen die meisten Autos mit Qi-basierten kabellosen Ladegeräten ausgestattet sein.

In der Zwischenzeit bietet die NFC-Kommunikation eine Benutzer-Authentifizierung, die nicht nur die Bluetooth/WiFi-Kommunikation mit dem Infotainment-System erlaubt, sondern auch das Verriegeln/Entriegeln der Türen und das Starten des Motors. NFC ermöglicht außerdem das individuelle Anpassen der Fahrzeugeinstellung an mehrere Fahrer, zum Beispiel die Positionierung von Sitzen und Spiegeln sowie Voreinstellungen für Infotainment und Navigationsziel.

Ein Referenz-Board, das diese Lösungen integriert, hat ROHM bereits auf der 11. International Car Electronics Technology Show in Tokio ausgestellt. Geplant ist auch die Einführung einer Muster-Referenzplatine. Damit können Anwender in Kombination mit ROHMs bereits auf dem Markt befindlicher Qi-zertifizierter Empfängerplatine (BD57015GWL-EVK-002) ein kabelloses Ladegerät für den Automobileinsatz konfigurieren, das zum neuesten Qi-Standard (EPP) kompatibel ist.

Das Referenz-Board ist ab Februar und der BD57121MUF-M ab April verfügbar.

AEC-Q100

AEC-Q100 ist ein Standard, der auf einem Stresstest zur Prüfung verschiedener Ausfallmechanismen basiert, welcher vom Automotive Electronics Council etabliert wurde. Dies ist eine Organisation bestehend aus großen Automobilherstellern und US-amerikanischen Herstellern von elektronischen Komponenten, die für die Festlegung von Zuverlässigkeitsstandards für den Automobilelektroniksektor verantwortlich sind.

WPC Qi Standard

WPC (Wireless Power Consortium) ist eine Standardorganisation, die gegründet wurde, um den internationalen Qi-Standard für das kabellose Laden zu erarbeiten und zu fördern. Mit über 638 Mitgliedsunternehmen ist WPC derzeit die größte internationale Standardorganisation für kabelloses Laden (Stand November 2018).

CE4A

CE4A (Consumer Electronics for Automotive) ist eine Organisation zur Standardisierung von Schnittstellen zwischen tragbaren Geräten (z.B. Mobiltelefone, kompakte Audioplayer etc.) und elektronischen Steuergeräten in Automobilen (Electronic Control Units).

zu ROHM