14.06.2017

WiFi-, Bluetooth-5- und 802.11p-Combo-Lösung für V2X

Marvell stellt mit dem 88W8987xA ein Automotive-IC vor, das neueste WiFi-, Bluetooth-, Fahrzeug-zu-Fahrzeug- (V2V) und Infrastruktur-Funktionen bietet.

© Marvell

Der Baustein eignet sich für fahrzeuginternes WiFi, Bluetooth 5 und 802.11p. Der 88W8987xA ergänzt Marvells Automotive Ethernet Physical Layer (PHY) Transceiver 88Q2112, um eine drahtgebundene und drahtlose Anbindung für das vernetzte Auto bereitzustellen. Der 88Q2112 ermöglicht 1000BASE-T1 Gigabit-Ethernet über ein einziges Twisted-Pair-Kupferkabel und ist damit eine Lösung für HD Video, Audio und Sprache über ADAS- und IVI-Anwendungen.

Der 88W8987xA ist auch der erste Funk-Combo-IC, der Bluetooth 5 und Bluetooth Low Energy Angle of Arrival and Departure (AoA/AoD) sowie 802.11mc unterstützt, was neue Anwendungen für Autohersteller mittels Wearables und Telefonen ermöglicht, um neue Zugangs-, Personalisierungs- und Fahrzeug-Lokalisierungsdienste umzusetzen. Der Baustein ist kompatibel zu verschiedenen Host-SoCs, Hardware HSMs, WAVE (1609.x) Stacks und Betriebssystemen. 88W8987xA-Treiber sind für Android, Linux und QNX erhältlich.

www.marvell.com/wireless/88W8987xA