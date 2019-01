Merken Gemerkt

23.01.2019

Wi-Fi 6 Konnektivitätslösung für das Infotainment im Automobil Chipsätze

Sein Portfolio an Konnektivitätslösungen für das Infotainment im Automobil hat Cypress Semiconductor mit neuen Produkten erweitert. Die Wi-Fi- und Bluetooth-Combo-Chipsets samt Software dienen als Plattformen zur Entwicklung von Anwendungen, mit deren Hilfe sich mehrere Benutzer verbinden und nahtlos individuelle Inhalte gleichzeitig an bis zu 10 Mobilgeräte streamen können.

Die Infotainment-Plattformen schließen eine Combo-Lösung für Wi-Fi 6 (802.11ax) und Bluetooth ein, die mit der Cypress RSDB-Architektur (Real Simultaneous Dual Band) arbeitet. Durch die Integration zweier vollständiger Wi-Fi-Subsysteme in einem Chip können zwei individuelle Datenströme bei vollem Durchsatz gleichzeitig übertragen werden.Wi-Fi 6 ermöglicht Durchsatz im Gigabit-Bereich und verbessert die Zuverlässigkeit beim gleichzeitigen Streaming an mehrere Geräte.

Cypress hat sein Portfolio außerdem um zwei Combo-Lösungen mit Wi-Fi 5 (802.11ac) und Bluetooth ergänzt, die es den Herstellern und Zulieferern im Automotive-Bereich mit einer skalierbaren Plattformlösung ermöglichen, verschiedene Fahrzeugklassen mit einer Softwarearchitektur abzudecken.

Premium-Infotainment-Systeme erfordern hohen Durchsatz, Multi-Role und den gleichzeitigen Betrieb zur drahtlosen Einbindung von Anwendungen wie Apple CarPlay, Android Auto und Mirrorlink. Cypress Wi-Fi- und Bluetooth-Combo-Lösungen erfüllen diesen Anspruch und bieten gleichzeitig den Zugang per Wi-Fi-Hotspot und den Zugriff auf Inhalte sowie die Koexistenz mehrere Frequenzbereiche und Funkstrecken für Video und Bluetooth-Audio. Die Cypress CYW89650 2x2 plus 2x2 Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.0 Combo-Lösung bietet einen Durchsatz von über 1 Gbps, und die RSDB-Architektur erlaubt den gleichzeitigen Betrieb dieser Anwendungen in Hochleistungs-Infotainment-Systemen ohne Beeinträchtigung der Audio- oder Videoqualität. Die CYW89459 2x2 Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.0 Combo mit RSDB basieren auf den Cypress Wi-Fi 5 Lösungen für den Automotive-Bereich. Dabei versorgt die Haupteinheit mehr angeschlossene Geräte und bietet zusätzliche Features wie WPA3-Sicherheit, Wi-Fi Location und Wi-Fi Aware. Zusammen mit der CYW89373 1x1 Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.0 Combo deckt dieses Portfolio Anwendungen vom Massenmarkt bis zu Fahrzeugen der Luxusklasse ab.

Die drahtlosen Automotive-Lösungen von Cypress sind nach AEC-Q100 Grade-3 qualifiziert. Die Lösungen werden zur Unterstützung von Infotainment- und Telematikanwendungen wie dem Mirroring des Smartphone-Bildschirms, dem Streaming von Inhalten und der Bluetooth-Sprach-Konnektivität eingesetzt. © Cypress Semiconductor

