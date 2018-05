Merken Gemerkt

29.05.2018

Wärmebildkamera sowie Test- und Messprodukte Messtechnik

Eine neue Serie von Wärmebild- und Test- und Messprodukten von Flir bietet RS Components an. Die Produkte sind für Elektriker, Elektrotechniker und Techniker sowie für Instandhaltungs-Anwendungen geeignet. Zu den neuen Produkten gehören eine Wärmebildkamera sowie Multifunktionshandgeräte.

In die Wärmebildkamera Flir E53 wurde die Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX) Technologie von Flir integriert. Wartungsingenieure können damit z.B. Hotspots und andere Probleme in Gebäuden identifizieren. In einem Gerät vereint die Kamera Wärmebildfunktionen für die Analyse elektrischer und mechanischer Systeme sowie für Anwendungen im Bauwesen. So ist die E53 beispielsweise dazu geeignet, die Wärmeentwicklung in elektrischen/mechanischen Anwendungen zu ermitteln. Gleichzeitig liefert sie die erforderliche Auflösung, um Temperaturänderungen zu erkennen, die auf ein Gebäudedefizit wie unzureichende Isolierung oder Eindringen von Feuchtigkeit hinweisen.

Die Kamera ist robust und wasserfest konstruiert und wurde auf eine Fallhöhe von 2m getestet. Sie bietet Wi-Fi-Konnektivität, eine 5-Megapixel-Kamera, ein 4-Zoll-Touchscreen mit einem Betrachtungswinkel von 160 Grad und einen Auflösungsdetektor mit 240 x 180 Auflösung, der mehr als 43.000 Temperaturmessstellen und einen Temperaturbereich bis + 650°C abdeckt. Darüber hinaus ermöglicht die Benutzeroberfläche des Geräts intuitive Bedienung und kann Funktionen wie „One-Touch-Level/Bereich“ ausführen, mit denen Nutzer den Kontrast für den Fokusbereich durch Berühren des Bildschirms verbessern können.

Weitere Produkte

Ebenfalls neu aufgenommen hat RS von Flir drei Handheld-Geräte, die mit der IGM-Technologie (Infrared Guided Measurement) ausgestattet sind. Das DM285 ist ein All-in-One-Industrie-True-RMS-Digitalmultimeter und Wärmebildgerät, mit dem Benutzer Hotspots oder Temperaturanomalien aufdecken können. Das Gerät verfügt über eine eingebaute 160 x 120 Wärmebildkamera und eignet sich für den Tisch-Einsatz und zur Überprüfung einer Reihe elektrischer, mechanischer sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnischen Anwendungen und -Systemen.

Der zweite weitere Neuzugang ist das CM275. Hierbei handelt es sich um ein Zangenmessgerät, das Wärmebildtechnik mit elektrischer Messung kombiniert. So bietet es die Möglichkeit, Hotspots und überlastete Schaltkreise aus sicherer Entfernung zu erkennen. Das dritte Gerät ist das DM166, ein preisgünstiges Multimeter mit eingebauter 80 x 60 Wärmebildkamera, welches sich zur Lokalisierung von Temperaturanomalien eignet. Ergänzend kommt ein Multimeter mit Funktionen zur Fehlersuche und Diagnose von Hoch- und Niederspannungsspannungen Anwendungen hinzu.

Die letzte Gruppe der bei RS neu eingeführten Produkte von Flir ist eine Reihe von Multimetern. Die True-RMS-Digitalmultimeter DM62 und DM66 zielen auf Elektro- und Außendiensttechniker und -techniker ab. Die Geräte ermöglichen die Messung von Spannung, Strom, Frequenz, Kapazität und Temperatur sowie die Impedanz.

