02.04.2019

Volvo-Schlüssel mit integriertem Tempolimit Sicherheit

Mit seinem Care Key will Volvo das Autofahren sicherer machen. Volvo Fahrer können damit künftig eine Höchstgeschwindigkeit festlegen, wenn sie ihr Fahrzeug an Familienmitglieder, Freunde und Fahranfänger verleihen. Der neue Schlüssel kommt ab dem Modelljahr 2021 in allen neuen Volvo Modellen serienmäßig zum Einsatz.

Mit der Entwicklung setzt der schwedische Automobilhersteller ein weiteres Zeichen gegen überhöhtes Tempo, nachdem er zuvor schon eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung von 180 km/h für alle neuen Volvo Modelle ab Mitte 2020 angekündigt hat.

Neben dem Sicherheitsgewinn könnten die Fahrer durch das Tempolimit und den Care Key auch finanziell profitieren. Der schwedische Premium-Hersteller ermutigt aktuell Versicherungsunternehmen in verschiedenen Märkten, über spezielle Tarife für Volvo Fahrer nachzudenken, die diese Sicherheitsfeatures nutzen. Erste Angebote und deren genaue Bedingungen hängen von den jeweiligen Märkten ab, die Volvo Car Group rechnet in Kürze mit ersten Vereinbarungen mit Versicherungsunternehmen.

