25.04.2017

Virtueller Fahrversuch mit mikroskopischer Verkehrssimulation

Die Karlsruher Unternehmen PTV Group und IPG Automotive bieten jetzt eine Komplettlösung für Fahrsimulationen in virtueller Umgebung. Dafür sorgt eine eigens entwickelte Schnittstelle, die die Verkehrssimulationssoftware PTV Vissim die CarMaker-Produktfamilie miteinander kommunizieren lässt.

Setzen gemeinsam neue Standards für den virtuellen Fahrversuch (im Bild v.l.n.r.): Thomas Benz, Solution Director Automotive PTV Group, Martin Herrmann, Specialist ADAS and Autonomous Driving IPG Automotive, Andreas Köglmaier, Manager Sales DACH PTV Group. (© IPG Automotive)

Dabei wird die Umgebung der intelligenten Verkehrssimulation von PTV Vissim mit den physikalisch exakt modellierten und realistisch interagierenden Fahrzeugen der CarMaker-Produktfamilie kombiniert. Simuliert werden dabei reale Testszenarien, die nicht nur Abläufe und Aktionen eines einzelnen Fahrzeugs abbilden, sondern auch dessen Umgebung und die unmittelbare Reaktion weiterer Verkehrsteilnehmer auf das Testfahrzeug. Die Co-Simulation beider Produkte dient Forschungs- und Entwicklerteams als Informationsgrundlage für künftige Anpassungen am Fahrzeug. Ferner ist es möglich, in sehr komplexen Szenarien Fahrerassistenz- und hochautomatisierte Fahrfunktionen zu testen. Auch aktuellen Herausforderungen beim Testen, wie Real Driving Emissions, kann dank des natürlichen Verkehrsflusses in PTV Vissim unter äußerst realistischen Bedingungen simulativ begegnet werden.

