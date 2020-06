Merken Gemerkt

03.06.2020

Vernetzte Testsysteme smart steuern Mess- und Prüftechnik

Der Mess- und Prüftechnikspezialist MCD Elektronik bietet mit seinem Software-Tool „Test System Monitoring“ nun einen weiteren Baustein für die „Smart Factory“. Untereinander vernetzte Testsysteme liefern Daten, also Statusmeldungen, Prüfergebnisse oder Fehlerdetails, die das MCD-Tool sammelt und visualisiert.

Prüfsysteme innerhalb der „Smart Factory“ werden mit dem MCD-Tool „Test System Monitoring“ überwacht. (© Fotolia/MCD Elektronik)

Die Software, kurz „TSM“ genannt, setzt sich aus drei elementaren Komponenten zusammen: Der TSM-Version der universellen MCD-Prüfsoftware „TestManager CE“, dem „TSM Server“ und dem „MCD Communication Service“. Die Prüfsoftware „TestManager CE“ bildet auf dem smarten Testsystem die Plattform, in der das „Test System Monitoring“ eingebunden wird und über die die Prüfprozesse ablaufen. Gleichzeitig fungiert die Plattform als zentraler Sammelpunkt für Prüfdaten, welche in einer lokalen Datenbank auf dem Prüfsystem gespeichert werden. Der „MCD Communication Service“ bildet die Schnittstelle zwischen den lokalen Datenbanken der Messsysteme und dem „TSM Server“, von dem die Messdaten abgefragt und verarbeitet werden. Der „Test System Monitoring Server“ fragt Messdaten bei den verknüpften Systemen ab und optimiert die Darstellung.

Gleichzeitig werden die Verbindungen zu vorhanden Kommunikationsinterfaces über TCP/IP-Protokolle identifiziert und so die Verbindung zu Testsystemen innerhalb der „Smart Factory“ herstellt. Die zyklische Aktualisierung ermöglicht eine „Echtzeit“-Abfrage der Ursachen von Still- oder Fehlerständen. Der web-basierte Server fasst die gesammelten Statistiken von Prüfabläufen, geprüften DUTs und deren Pass/Fail Counts in übersichtlichen Benutzeroberflächen zusammen. Diese können über mobile oder stationäre Endgeräte an beliebigen Orten abgerufen, gesteuert und analysiert werden, solange der Server-Zugriff besteht. Somit ist keine zusätzliche App oder Software zur Nutzung und Steuerung der MCD Software nötig.

