Merken Gemerkt

Merken

29.08.2017

Ventilator für Motorkühlung in Hybridbussen

Der neue Axialventilator ebm-papst ist nach eigener Angabe besonders unempfindlich gegenüber Schmutzablagerungen. Die speziell aerodynamisch optimierte Formgebung der Schaufeln verhindert, dass sich Schmutz am Ventilator festsetzen kann. Dies soll zu einer besonders langen Lebensdauer führen, was in zahlreichen Tests nachgewiesen wurde.

Ein FanGrid aus sechs Axialventilatoren kühlt den Motor und schützt so vor Überhitzung. © ebm-papst

Das Laufrad ermöglicht höhere Drehzahlen und schafft damit zusätzliche Reserven bei der Kühlleistung. Durch die Kombination mit einem feststehenden Nachleitrad ist es gelungen, den Wirkungsgrad zu steigern - ohne den sonst üblichen Schleuderring. Der Parallelbetrieb mehrerer kleiner Ventilatoren gegenüber einem großen Ventilator ermöglicht es, die Ventilatoren bedarfsgerecht anzusteuern und redundant auszulegen. Sollte einmal ein Ventilator ausfallen, könnten die übrigen mit höherer Drehzahl betrieben werden und den Ausfall kompensieren. So wird ein möglicher Luftleistungsabfall bestmöglich kompensiert und der Fahrzeugmotor ist vor Überhitzung geschützt.

Die Elektronik ist in Schutzart IP6k9k staubfest ausgeführt, außerdem hält der Ventilator auch einem Hochdruckreiniger stand, falls das Fahrzeug durch die Waschstraße fährt. Der Ventilator ermöglicht Luftleistungen bis 3.000 m³/h. Eine Steuerung ist standardmäßig über PWM oder lineare Spannung möglich. Der Ventilator ist für den Betrieb in einem 24 V DC-Netz ausgelegt und ab sofort lieferbar.

weitere Informationen