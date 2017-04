Merken Gemerkt

24.04.2017

Vektorsignal-Transceiver für HF-Design- und -Prüfanwendungen

National Instruments stellte die zweite Generation seines Vektorsignal-Transceivers (VST) vor. Der NI PXIe-5840 bietet einen 6,5-GHz-HF-Vektorsignalgenerator, einen 6,5-GHz-Vektorsignalanalysator, einen FPGA sowie serielle und parallele Digitalschnittstellen in einem PXI-Express-Modul, das nur zwei Steckplätze im Chassis belegt.

Der Transceiver eignet sich für unterschiedlichste Anwendungen, darunter das Testen von 802.11ac/ax- sowie Mobilfunk- und IoT-Geräten, Entwicklung und Test von 5G-Technologien, IC-Tests sowie die Prototypenerstellung von Radarsystemen. Der VST bietet einsatzbereite Funktionen für anspruchsvolle RF-Prüfanwendungen. Seine softwaredesignte Architektur ermöglicht eine individuelle Programmierung des FPGAs. Das bedeutet, dass Anwender den VST mithilfe von LabVIEW auf Firmware-Ebene genau an die jeweiligen Projektanforderungen anpassen können. "Dank der Bandbreite und der latenzarmen, softwaredesignten Architektur des VST konnten wir unsere Radarsensoren so gründlich und umfassend wie nie zuvor testen. Außerdem waren wir in der Lage, Probleme bereits frühzeitig in der Designphase zu erkennen, was bisher nicht möglich war", so Niels Koch, Component Owner Radar Systems bei Audi.

Der VST ist integraler Bestandteil der NI-Plattform, die Anwendern das Erstellen intelligenterer Prüfsysteme ermöglicht.

ni.com/vst