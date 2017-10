Merken Gemerkt

09.10.2017

Updates mithilfe adaptiver Delta-Kompression

Excelfore stellt die eSync Adaptive Delta Compression (ADC) Engine vor. Der Excelfore eSync OTA Server nutzt sie zur Optimierung von Over-the-Air-Softwareupdates (OTA) für Fahrzeuge. Ein Delta-Softwareupdate lädt ausschließlich die Unterschiede zwischen der neuen und der vorigen Softwareversion, sodass sich der Umfang der zu übertragenden Daten verringert. D

©Excelfore

Die komplette neue Version der Software wird anschließend vor Ort rekonstruiert. Bei Millionen von Fahrzeugen ist die Bereitstellung von Delta-Updates eine effektive Möglichkeit, die Übertragungszeiten und -kosten zu verringern.

Die Adaptive Delta Compression Engine verwendet binäre Vergleichsalgorithmen, die laut Anbieter durch die patentierte dynamische Kompressions-Technologie von Excelfore (US-Patent Nr. 8.949.466) aufgewertet werden, und kann die Kompressionstechniken dadurch dynamisch an die besonderen Anforderungen von Delta-Updates in der Automobilindustrie anpassen.

Autohersteller, die OTA-Updates anbieten, greifen laut Exelfore häufig auf für den Smartphone-Markt entwickelte Delta-Kompressionsverfahren zurück. Diese berücksichtigen allerdings nicht die beträchtlichen Fahrzeug-Stillstandzeiten, die entstehen, wenn neue Software dekomprimiert, rekonstruiert und in den zahlreichen elektronischen Geräten eines modernen, vernetzten Autos installiert werden muss. Aus diesem Grund hat Excelfore die bestehenden OTA-Techniken mithilfe eines adaptiven Konzepts verbessert. Die Adaptive Delta Compression Engine wählt die Update- und Kompressions-Strategie so, dass sie im Kontext der Vorgaben des Fahrzeugherstellers den spezifischen Rechen-Ressourcen des jeweiligen Endgeräts im Fahrzeug gerecht wird. Dies ermöglicht den Automobilherstellern nicht nur eine Optimierung in Sachen Dateiumfang und Reduzierung der Übertragungszeiten, sondern auch eine Minimierung der Stillstandzeit des Fahrzeugs.

