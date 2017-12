Merken Gemerkt

20.12.2017

Unterstützung für Ethernet-Bordnetzentwickler Entwicklungs-Werkzeuge

Vector Informatik will Entwickler beim Konzipieren von Ethernet-Netzwerken in Fahrzeugen sowie beim Aufbau service-orientierter Software-Architekturen unterstützen. Egal ob es um die Erweiterung oder die teilweise Ablösung von CAN oder FlexRay geht, oder um ganz neue Anwendungsfälle. Mit dem Design-Werkzeug PREEvision sollen sich Ethernet-Netzwerke oder -Cluster von Grund auf entwickeln lassen.

Soll Ethernet in bestehende Bordnetzarchitekturen integriert werden, führt PREEvision den Entwickler Schritt für Schritt durch den gesamten Designprozess: Die Benutzeroberfläche hilft Services und Service-Interfaces zu gestalten, die Interfaces mit Software-Komponenten zu implementieren, die IP-basierte Kommunikation zu definieren sowie VLANs und Switches zu konfigurieren.

Neben dedizierten Tabellen für das Bedaten sorgen in PREEvision zahlreiche Diagramme für Übersicht. Quality-of-Service-Mechanismen von Switches werden mit einem QoS-Switch-Diagramm grafisch modelliert, das Netzwerkdiagramm hebt konfigurierte VLANs hervor. Service-orientierte Architekturen (SOA) lassen sich mit dem UML-basierten SOA-Diagramm entwickeln. Und Paketdiagramme veranschaulichen die Zusammenhänge und Abhängigkeiten der Services untereinander.

PREEvision erstellt aus einem Service-Design die passenden Software-Typen sowie die Software-Interfaces und kann Services automatisch miteinander verbinden. Ein Großteil der Kommunikationsartefakte wird ebenfalls automatisch erzeugt. Zusätzlich prüft PREEvision die Vollständigkeit und stellt eine AUTOSAR-konforme Beschreibung sicher. PREEvision 8.5 unterstützt derzeit AUTOSAR Classic bis Version 4.2.2 – mit PREEvision 9.0 soll die Erweiterung auf AUTOSAR 4.3 und AUTOSAR Adaptive erfolgen.

